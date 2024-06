Cloudflare : sécurisation des élections européennes

juin 2024 par Cloudflare

La préservation des processus électoraux est un enjeu capital. Pourtant, la menace ne cesse d’évoluer. La situation actuelle se veut particulièrement critique, en raison notamment du contexte géopolitique en Ukraine et au Moyen-Orient, mais aussi des évolutions technologiques telles que l’IA et de ses conséquences en matière de désinformation (Deep fake, Chatbots…).

Selon Cloudflare, il est probable que l’UE connaisse une tendance similaire à celle de nombreuses autres juridictions où l’on a constaté une augmentation des cybermenaces :

• En novembre 2023, le site web du Parlement européen a fait l’objet d’une cyberattaque de grande ampleur.

• En mars 2024, les sites web du gouvernement français ont subi des attaques d’une "intensité sans précédent", selon un porte-parole. Quelques jours avant ces attaques, le 25 février 2024, Cloudflare bloquait une importante attaque DDoS contre un site web du gouvernement français. Elle a atteint jusqu’à 420 millions de requêtes par heure et a duré plus de trois heures.

La coordination des efforts est essentielle

• La protection des élections nécessite des partenariats et une collaboration entre différents acteurs, tant publics que privés, dotés d’une expertise spécifique.

• Cloudflare protège un certain nombre de sites web gouvernementaux et de sites de campagnes politiques dans l’ensemble de l’Union européenne.

• Cloudflare met à disposition des organisations