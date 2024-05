Cloudflare renforce ses services régionaux

mai 2024 par Marc Jacob

En juin 2020, Cloudflare lançait Regional Services, afin de répondre à une demande croissante en matière de régionalisation et de souveraineté des données. 4 ans plus tard, cette tendance s’est renforcée avec plusieurs pays qui ont légiféré sur la régionalisation des données, entrainant de plus en plus de contraintes. C’est pour suivre cette évolution que Cloudflare a annoncé le lancement de fonctionnalités supplémentaires dans la configuration Regional Service.