Cloudflare : Rapport sur les perturbations d’Internet

mai 2024 par Cloudflare

Cloudflare supervise environ 20 % de l’Internet mondial, opère dans plus de 120 pays et s’interconnecte avec plus de 12 500 fournisseurs de réseaux pour fournir des services à des millions de clients. En conséquence, le réseau et la base de clients de Cloudflare permettent d’obtenir l’une des vues les plus inédites sur la santé et la résilience d’internet.

Voici quelques-unes des principales conclusions :

• Connexion Internet dans la bande de Gaza

L’Internet dans la bande de Gaza continue d’être perturbé dans le contexte de guerre entre Israël et le Hamas. En octobre, novembre et décembre, Paltel (Palestine Telecommunications Company) a publié plusieurs messages sur les médias sociaux concernant des perturbations de ses services de téléphonie fixe, mobile et Internet. Au cours du premier trimestre 2024, des pannes similaires ont été observées le 12 janvier, le 22 janvier et le 5 mars.

• La guerre en Ukraine continue d’entraîner des perturbations de l’internet

Le 22 février, des frappes aériennes russes sur des infrastructures critiques en Ukraine ont endommagé des installations énergétiques dans tout le pays, entraînant des coupures de courant généralisées. Ces pannes ont provoqué des interruptions d’Internet dans plusieurs régions d’Ukraine, notamment Kharkiv, Zaporizhzhia, Odessa, Dnipropetrovsk Oblast et Khmelnytskyi Oblast.

• Perturbation de l’Internet dans 13 pays africains suite à l’endommagement d’un câble sous-marin

Le 14 mars, l’endommagement de plusieurs câbles sous-marins au large de la côte ouest de l’Afrique a affecté la connectivité Internet dans 13 pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique australe. Les dommages auraient été causés par des éboulements sous-marins et, outre la perturbation de la connectivité Internet, ils ont également entraîné des problèmes de disponibilité pour les services cloud de Microsoft Azure et Office 365.

• Le Pakistan fait marche arrière sur l’accès à internet le jour des élections

L’autorité pakistanaise des télécommunications (PTA) a déclaré que les services Internet resteraient disponibles le 8 février, alors que les citoyens se rendaient aux urnes. Toutefois, les autorités pakistanaises ont coupé l’accès à internet mobile dans tout le pays ce jour-là, et justifié cette mesure par la nécessité de "maintien de l’ordre public" à la suite des violences qui avaient eu lieu la veille.