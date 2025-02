Cloudflare protège désormais l’authenticité des images

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ce nouveau service utilise le réseau mondial de Cloudflare pour préserver l’historique numérique des images

Cloudflare, le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce une nouvelle solution en un clic destinée aux créateurs de contenu et aux éditeurs. Celle-ci leur permettra de préserver l’histoire numérique d’une image en toute fluidité, depuis la manière dont elle a été créée (et par qui), jusqu’aux modifications et aux redimensionnements qui lui ont été appliqués, sur l’ensemble du réseau Cloudflare. L’ajout des Content Credentials (identifiants de contenu), directement à une image, permet aux créateurs d’être crédités pour leur travail. De même, ils permettent aux consommateurs de vérifier facilement l’origine d’un contenu numérique et les modifications qui lui ont été appliquées.

Les Content Credentials reposent sur les normes de la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA, coalition pour le contrôle de la provenance et de l’authenticité des contenus), une norme technique ouverte permettant aux éditeurs, aux créateurs et aux consommateurs de suivre l’origine de différents types de médias. Cloudflare a également rejoint la Content Authenticity Initiative (CAI, l’initiative pour le contrôle de l’authenticité du contenu), une communauté dirigée par Adobe et comptant plus de 4 000 membres dans le monde entier, qui s’engagent pour l’adoption des Content Credentials en tant que norme mondiale encadrant la provenance et l’authenticité des contenus.

La possibilité de partager instantanément des photos sur Internet s’accompagne d’un inconvénient potentiel, à savoir que le contrôle de l’authenticité d’une image devient plus difficile une fois celle-ci importée sur une plateforme. L’essor de l’intelligence artificielle (IA) générative a accéléré cette problématique. Comme il est aujourd’hui plus facile que jamais de produire de fausses photos très convaincantes, les consommateurs peuvent avoir du mal à déterminer quel contenu s’avère digne de confiance. Si une photo d’une célébrité faisant la promotion d’un produit ou une vidéo d’OVNI devient virale, la capacité de confirmer sa provenance est un élément de contexte essentiel pour aider les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées.

« La mise en œuvre des Content Credentials par Cloudflare constitue une victoire majeure pour ce programme d’inclusion de métadonnées, en particulier aux derniers stades de la création de contenu et de la gestion du cycle de vie », déclare Andy Parsons, Senior Director Content Authenticity chez Adobe. « Le fait de s’assurer que ces identifiants soient toujours disponibles à la périphérie du réseau est un signal de confiance adressé aux utilisateurs qui interagissent avec les contenus en ligne, notamment face à l’essor de l’IA générative et des deepfakes. Cloudflare contribue à renforcer l’intégrité du contenu numérique en soutenant le contrôle de l’authenticité du contenu des organismes de presse et des journalistes, tout en permettant aux créateurs de s’assurer que ce dernier leur est bien attribué de manière appropriée. »

Les utilisateurs de Cloudflare Images, la solution de stockage et d’optimisation d’images de Cloudflare, peuvent désormais cliquer sur « Préserver les Content Credentials » pour conserver ces métadonnées intégrées et sécurisées sur l’ensemble du réseau Cloudflare. Une fois l’option activée, toute transformation ou tout redimensionnement effectué à l’aide de Cloudflare Images sera enregistré selon un processus reposant sur la cryptographie à clé publique. L’utilisateur qui visualisera ensuite l’image ou la téléchargera directement pourra vérifier son historique numérique à l’aide de l’outil d’inspection de l’authenticité du contenu proposé par Adobe. Avec cette annonce, Cloudflare contribue à soutenir l’adoption à l’échelle mondiale de cette norme de contrôle de la provenance et de l’authenticité du contenu en la mettant à disposition sur l’ensemble de son réseau mondial.