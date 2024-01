Cloudflare - Panorama des attaques DDoS au dernier trimestre 2023

janvier 2024 par Cloudflare

Voici les principaux enseignements :

• Israël-Palestine : le conflit se joue aussi sur internet

Alors qu’au troisième trimestre 2023 Cloudflare observait déjà une augmentation des attaques DDoS, ainsi que des cyberattaques envers les médias et journaux Israéliens, ainsi que des institutions financières et les sites gouvernementaux, la poursuite du conflit a amplifié les attaques. Cloudflare observe une multiplication par 11 des attaques DDoS visant les sites web palestiniens. Le spécialiste a également atténué plus de 2,2 milliards de requêtes HHTP DDoS ciblant les sites web israéliens, les journaux et médias représentant près de 40% de l’ensemble des attaques.

• Des temps forts marqués par des attaques

Black Friday, Fêtes de fin d’année ou encore COP28, ce sont tout autant de temps forts qui rythme l’année des particuliers comme des professionnels. Mais ce sont également de parfaites occasions pour les cyberattaquants d’agir. Ainsi, le spécialiste observe une augmentation de 117% d’une année sur l’autre, des attaques DDoS visant les sites web de vente, d’expédition et de relations publiques pendant le Black Friday et la période des fêtes de fin d’année. Ainsi qu’une multiplication par 618 des attaques DDoS contre les sites des services environnementaux par rapport à l’année précédente, ce qui coïncide avec la 28ème Conférence des Nations Unies sur le changement climatique.

• Un nouveau secteur ciblé : les cryptomonnaies

Si le secteur des jeux d’argent est toujours présent dans le classement, le dernier trimestre 2023 a vu apparaitre un nouveau secteur, celui des crypto-monnaies. Celui-ci affiche la 1ère place en termes de volume d’attaques.