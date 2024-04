Cloudflare : La menace DDoS plus présente que jamais

avril 2024 par Cloudflare

Une année 2024 qui démarre fort

Les systèmes de défense de Cloudflare ont atténué automatiquement 4,5 millions d’attaques DDoS au premier trimestre, soit une augmentation de 50 % en glissement annuel.

Les attaques DDoS restent majoritairement basées sur le DNS

Elles ont augmenté de 80 % depuis 2023 et et restent le vecteur d’attaque le plus important.

L’adhésion à l’OTAN place une cible dans le dos

Les attaques DDoS contre la Suède ont augmenté de 466 % après que le pays a rejoint l’OTAN. Ce même phénomène s’était produit lorsque la Finlande avait rejoint l’alliance en 2023.

Le botnet Mirai est toujours très courant

Connu pour avoir perturbé Internet au milieu des années 2010, Mirai continue de faire des ravages. Vivre au travers de variantes, après que son code source ait été rendu public. Aujourd’hui, 4% des attaques DDoS HTTP sur 100, et 2% des attaques DDoS L3/4 sont la conséquence de ces variantes

Des secteurs visés qui varient selon la géographie.

À l’échelle mondiale, le secteur des jeux d’argent et de hasard est le plus visé en étant la cible de 7% des attaques HTTP DDoS. Il est suivi par le secteur des technologies de l’information et de l’internet, et celui du marketing et de la publicité.

A l’échelle régionale, c’est le secteur des technologies de l’information et de l’Internet qui est le plus ciblé en Europe et en Afrique, celui du marketing et de la publicité en Amérique du Nord, celui des jeux d’argent et de hasard en Asie, celui des logiciels au Moyen-Orient, celui de la bancassurance en Amérique du Sud, et enfin celui des télécommunications en Océanie.