Cloudflare dresse le bilan des Jeux Olympiques de Paris 2024

août 2024 par Cloudflare

Tendances, moments populaires, cybermenaces et plus encore, en amont des Jeux Paralympiques, Cloudflare, l’entreprise du cloud de connectivité dont la mission est de contribuer à un Internet plus sécurisé, fiable, performant et privé, dresse le bilan des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Voici quelques enseignements :

• La cérémonie de clôture a entraîné une baisse du trafic Internet de 14% par rapport à la semaine précédente. Cette baisse s’est observée notamment lors de 3 temps forts de la cérémonie :

o Léon Marchand portant la lanterne du jardin des Tuileries au stade de France (-14%)

o Le voyageur doré. Un spectacle aussi bien sur scène avec l’histoire française ou encore la déesse de la victoire, que dans les gradins avec des bracelets LED similaires à ceux utilisés lors des concerts de Taylor Swift, révélant représentations de sportifs, anneaux olympiques et plus encore (-13%)

o L’interprétation par H.E.R, artiste californienne, de l’hymne national des Etats-Unis et introduisant Tom Cruise et sa cascade.

• Leon Marchand a scotché les Français devant leur télévision. Cloudflare a observé une baisse de 12% du trafic Internet lors de la demi-finale du 200m papillon homme, puis une baisse de 7% à 10% lors de la finale du 200m papillon.

• Le trafic DNS est une grande tendance lors des Jeux Olympiques. Cloudflare observe quel pays enregistre le plus fort volume de trafic DNS vers les sites web officiels des JO pendant la compétition. Ainsi, les Etats-Unis obtiennent la médaille d’or (18%), suivi de l’argent pour la France (16%) et enfin du bronze pour le Royaume-Uni (10%).

• La France visée par des cyberattaques. Le nombre de requêtes quotidiennes liées à des attaques DDoS a bondi à 200 millions et, en seulement 11 jours au mois d’août, l’entreprise a bloqué davantage de requêtes liées à des attaques DDoS (90 millions), que pendant n’importe quel mois précédents les JO de Paris 2024. Le pic d’attaques le plus important s’étant produit le 29 juillet, ayant touché simultanément trois sites web de sponsors, en totalisant 84 millions de requêtes liées à des attaques DDoS en une seule journée ! Mais l’attaque spécifique la plus significative a été observée lors du dernier jour et visait un site de transports publics français. Cela a duré 4 minutes et a culminé à plus de 500 00 requêtes par seconde.