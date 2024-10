Cloudera s’associe à Snowflake et intègre la gestion des données hybrides basée sur Iceberg

octobre 2024 par Marc Jacob

Cloudera annonce une intégration avec Snowflake en vue d’offrir aux entreprises un data lakehouse hybride, ouvert et unifié, basé sur Apache Iceberg. Les entreprises peuvent désormais tirer parti de la combinaison Cloudera/Snowflake, deux des meilleurs outils du marché pour l’ingestion, le traitement et l’exploitation de données. Elles disposent ainsi d’une source unique de vérité pour l’ensemble des charges de travail, qu’il s’agisse de données, de l’analyse ou de l’IA.

Les données sont l’actif le plus puissant d’une entreprise. Elles permettent de prendre des décisions avisées, augmentent la compétitivité et révèlent des possibilités d’innovation. Selon une étude réalisée en 2022, 80 % des entreprises font état d’une augmentation de leur chiffre d’affaires grâce à l’analyse des données en temps réel. Toujours selon cette étude, 98 % des entreprises, à la suite de l’exploitation de leurs données, constatent une augmentation de l’opinion positive des clients. Toutefois, pour exploiter pleinement la puissance de leurs données, les entreprises ont besoin d’une source de vérité unique et unifiée leur permettant de stocker, gérer et gouverner toutes ces données, où qu’elles se trouvent.

Cloudera a étendu l’interopérabilité de son Open Data Lakehouse à Snowflake, permettant à leurs clients communs d’accéder de manière transparente au Data Lakehouse de Cloudera via son catalogue REST Apache Iceberg. Les clients bénéficient ainsi d’une plateforme de données optimisée, basée sur Apache Iceberg, pour ingérer, préparer et traiter leurs données à l’aide des meilleurs outils. Les utilisateurs de Snowflake peuvent, directement à partir de Snowflake, interroger les données stockées sur la solution Ozone de Cloudera, une solution de stockage d’objets sur site compatible avec AWS S3. Avec cette collaboration, les clients ont désormais accès à différents modes de service : sur site, en mode PaaS et en mode SaaS.

Outre une plus grande interopérabilité entre les deux systèmes, les clients de Cloudera bénéficient du moteur Business Intelligence de Snowflake. Ce moteur peut accéder aux données de l’Open Data Lakehouse de Cloudera sans duplication ni transfert de données. Cette approche réduit la complexité, rationalise les opérations et préserve l’intégrité des données.

La collaboration entre Cloudera et Snowflake permet en outre de réduire le coût total de possession de la pile intégrée. L’élimination des silos de données et de métadonnées, la rationalisation des pipelines de données et l’optimisation des efforts opérationnels sont des facteurs clés de cette réduction des coûts. Toutes ces améliorations permettent de fournir des cas d’usage d’analyse et d’IA à grande échelle, ce qui améliore encore la proposition de valeur pour les entreprises exploitant à la fois Cloudera et Snowflake. L’intégration stratégique entre les deux entreprises permet d’optimiser les workflows d’analyse et fournit un cadre robuste permettant de stimuler l’innovation et d’accroître la compétitivité.

Cette intégration offre également d’autres avantages :

● Tables Iceberg gérées : Les tables Iceberg améliorent les performances et la fiabilité des données. Elles permettent aux clients de Cloudera et de Snowflake de libérer tout le potentiel de leurs données grâce à une meilleure organisation, à des requêtes plus rapides et à une gestion simplifiée des données, quel que soit l’endroit où sont stockées ces données.

● Les meilleurs moteurs : Les clients des deux entreprises bénéficient de moteurs de premier plan pour ingérer, préparer et gérer leurs données, ce qui permet une gestion transparente des charges de travail d’IA et de business intelligence.

● Sécurité et gouvernance unifiées : L’intégration consolide la sécurité et la gouvernance des données tout au long de leur cycle de vie. Les clients peuvent appliquer des mesures de sécurité cohérentes, remonter à l’origine des données, suivre leur mouvement et gérer les métadonnées au sein d’une même plateforme, sur site ou dans le cloud.

Réaffirmant son engagement à faire progresser l’adoption d’Iceberg, Cloudera annonce en outre une première présentation technique de Cloudera Lakehouse Optimizer. Ce nouveau service optimise de manière autonome les tables Iceberg, réduisant encore les coûts tout en améliorant de manière significative les performances du Lakehouse. Pour en savoir plus sur cette présentation technique, cliquez ici.