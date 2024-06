Cloudera annonce trois nouveaux assistants pilotés par l’IA

juin 2024 par Marc Jacob

Cloudera annonce trois nouveaux assistants pilotés par l’IA. Ces assistants permettent d’accélérer le développement d’applications métier axées sur les données, l’analyse et l’IA pour des analyses de données de plus grande valeur. Cloudera étend ainsi son expertise et ses capacités d’IA et permet à ses clients de transformer les données, où qu’elles se trouvent, en informations exploitables.

L’essor de la GenAI a entraîné une hausse spectaculaire de la visibilité et de l’adoption de l’IA. Les entreprises cherchent à développer rapidement des applications de données, d’analyse et d’IA afin de transformer ce potentiel en un impact métier mesurable. Avec ces nouveaux assistants IA, elles peuvent maintenant mettre en production beaucoup plus rapidement des données, des analyses et des applications d’IA fiables. Ces outils deviennent en outre accessibles pour de plus nombreux types d’employés. La puissance de cette combinaison autorise une mise en œuvre plus rapide des initiatives d’IA, dans toute l’entreprise. Elle permet en outre à un plus grand nombre d’utilisateurs d’exploiter quotidiennement des insights ‘data-driven’.

Toutes les entreprises veulent bien sûr profiter des promesses de l’IA. Toutefois, les modèles ne valent que ce que valent les données à partir desquelles ils ont été entraînés. Selon Gartner®, « jusqu’en 2026, la GenAI va réduire de 20 % chaque année les coûts de la gestion manuelle des données, tout en permettant quatre fois plus de nouveaux cas d’usage ». Afin de tirer parti de cette opportunité, les entreprises ont cependant besoin d’un soutien adéquat.

Les trois nouveaux assistants IA de Cloudera :

● Assistant SQL AI : Cet assistant résout les difficultés associées à l’écriture de requêtes SQL complexes et permet aux utilisateurs de toute l’entreprise de devenir des experts SQL. Avec SQL AI, il leur suffit de décrire en langage clair ce dont ils ont besoin. L’assistant trouve ensuite les données pertinentes à l’aide de techniques avancées telles que l’ingénierie de prompt et la génération augmentée de récupération (RAG). Il rédige ensuite et optimise la requête et l’explique même en termes simples. En éliminant les complexités de la syntaxe SQL, l’assistant SQL AI permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment : obtenir des informations à partir des données.

● Chatbot IA dans Cloudera Data Visualization : Le chatbot IA de Cloudera, intégré à Cloudera Data Visualization, interagit directement avec les données de l’entreprise. Il fournit des informations métier contextualisées qui vont bien au-delà des tableaux de bord de la business intelligence. Ce chatbot est présent dans le tableau de bord et les rapports créés avec Cloudera Data Visualization. Il exploite le contexte des données sur lesquelles s’appuie le tableau de bord pour fournir des insights plus approfondis et plus exploitables. Il suffit de poser des questions en langage clair. Le chatbot IA les associe ensuite aux données et aux visuels pertinents.

● Cloudera Copilot pour Cloudera Machine Learning : Cloudera Copilot est alimenté par des LLM pré-entraînés. Ils sont conçus pour résoudre les difficultés du déploiement en production de modèles d’IA et de machine learning, de la préparation des données jusqu’au codage. Avec une intégration transparente à plus de 130 modèles et ensembles de données d’Hugging Face, Cloudera Copilot prend en charge le processus de développement de bout en bout des applications d’IA. Il accélère la science des données, le développement de modèles et leur mise au point, de même que le développement du machine learning et permet d’obtenir plus rapidement de la valeur métier.

Au début du mois, l’entreprise a annoncé l’acquisition de la plateforme Operational AI de Verta, renforçant ainsi son leadership en matière d’IA et de machine learning. En intégrant des assistants IA pour les requêtes SQL, la business intelligence (BI) et le machine learning (ML) directement dans sa plateforme, Cloudera dévoile sa prochaine phase d’IA d’entreprise. Son objectif : simplifier et améliorer l’expérience de l’IA et du machine learning pour chaque utilisateur.