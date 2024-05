Cloudera annonce des produits Data-In-Motion disponibles en tant qu’opérateurs Kubernetes pour Red Hat OpenShift

mai 2024 par Marc Jacob

Cloudera, annonce « Cloudera Flow Management - Kubernetes Operator » et « Cloudera Streaming - Kubernetes Operator » pour le déploiement de clusters Apache NiFi, Apache Kafka et Apache Flink. Ces produits peuvent être déployés sur des plateformes d’applications Kubernetes telles que Red Hat OpenShift, la principale plateforme d’applications cloud hybride du marché, basée sur Kubernetes. Ces nouveaux opérateurs Kubernetes simplifient le déploiement de capacités de streaming de données sur les clusters Kubernetes et assurent instantanément un scaling automatique, une gestion efficace des ressources et une installation et des opérations rationalisées.