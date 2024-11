Cloudera annonce Cloudera Copilot for Cloudera AI

novembre 2024 par Marc Jacob

Cloudera annonce, lors d’EVOLVE24 Paris, Cloudera Copilot for Cloudera AI, assistant sécurisé et intelligent destiné à booster la productivité et à rationaliser les workflows de données. Conçu pour répondre aux besoins des data scientists, des ingénieurs et des développeurs, Cloudera Copilot améliore la réplicabilité des projets. Les entreprises peuvent ainsi mettre en production beaucoup plus rapidement des données fiables, des analyses et des applications IA.

À l’avant-garde de la transformation digitale et des parcours IA, les spécialistes des données doivent faire face à des défis de plus en plus complexes liés à la productivité, à la collaboration et à la duplication. Les assistants IA les aident à surmonter ces difficultés en améliorant leur expérience utilisateur. Ces assistants apportent en outre aux leaders IT des outils IA sécurisés autorisant une plus grande tranquillité d’esprit. Avec un assistant IA directement intégré dans Cloudera, les développeurs peuvent écrire du code cohérent et de haute qualité et se concentrer sur l’innovation de manière plus efficace et plus sûre.

Cloudera est l’un des premiers fournisseurs de plateformes de données et d’analyse à proposer un assistant IA spécialement conçu pour les spécialistes des données. Cet assistant assure une intégration profonde avec les workflows de données, sur une plateforme d’entreprise sécurisée qui priorise la conformité et la gouvernance. Cloudera Copilot fonctionne au sein d’un écosystème IA doté d’une robuste assistance au codage, de type « IA-driven », avec support à la demande. Cloudera renforce ainsi sa position en tant que partenaire de données de confiance et leader des solutions IA hybrides et sécurisées.

Cloudera Copilot :

● Automatise la génération de code, la transformation des données et le dépannage, ce qui permet aux spécialistes des données de se concentrer sur les tâches à fort impact et sur l’innovation.

● Fournit une assistance au codage cohérente, permettant aux équipes de travailler plus efficacement en utilisant de multiples langages, workflows et bibliothèques.

● Inclut des conseils à la demande, des solutions optimales et des insights permettant de maintenir des normes de codage élevées, de réduire les erreurs et d’améliorer les résultats.