Cloud Temple obtient la qualification SecNumCloud pour son offre PaaS

mai 2024 par Marc Jacob

Cloud Temple pose une brique essentielle de la souveraineté numérique en lançant une offre PaaS qualifiée SecNumCloud. Les entreprises et les acteurs publics peuvent dès aujourd’hui accélérer l’innovation sans compromettre la sécurité et la souveraineté de leurs données.

En 2023, le numérique et l’électronique représentent 20 milliards d’euros de déficit commercial pour la France, soit un cinquième du déficit global. Un chiffre en croissance de 17% depuis 2019, qui ne cesse d’augmenter. À l’heure où les regards sont rivés sur l’IA, rééquilibrer cette balance commerciale est vital pour renforcer la souveraineté de l’économie française. La nécessité de reprendre la maîtrise de l’outil informatique s’impose plus que jamais. Mais comment ?

La priorité est d’enrichir l’offre de cloud sécurisée et souveraine, dite "de confiance" par l’ANSSI. Pour y parvenir, la clé, c’est le PaaS (Platform as a Service) : un ensemble de fonctionnalités du cloud qui permet d’accompagner davantage de projets de transformation numérique et de faciliter les développements applicatifs, tout en réduisant leur empreinte carbone. En intégrant sur sa plateforme la technologie OpenShift de Red Hat, Cloud Temple fait passer le cloud de confiance à la vitesse supérieure.

Le 24 mai dernier, l’ANSSI a ainsi accordé la qualification SecNumCloud aux services PaaS Openshift de Cloud Temple, deux ans après la qualification de son offre IaaS. Une première en France, qui s’intègre dans une feuille de route ambitieuse. Grâce à des investissements significatifs dans les fondations de sa plateforme, le fournisseur de cloud français développe aujourd’hui des technologies ouvertes et éco-responsables, qui seront des leviers d’indépendance. Elles permettront aux clients d’accéder à des services cloud IaaS et PaaS industriels, nativement interopérables et disponibles dans deux régions européennes, de maîtriser de bout en bout le cycle de la donnée et de tirer parti des capacités de l’IA dans un cadre sécurisé.