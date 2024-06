Cloud Temple lance son stockage objet qualifié SecNumCloud

juin 2024 par Marc Jacob

Après le lancement de son PaaS OpenShift, Cloud Temple annonce la qualification SecNumCloud de son offre de stockage objet, destinée à simplifier la gestion des entrepôts de données ou de logs, la sauvegarde et l’archivage. Cloud Temple continue ainsi d’élargir son catalogue de services qualifiés par l’ANSSI pour répondre aux besoins d’innovation et de sécurité des entreprises, des acteurs publics et des éditeurs.