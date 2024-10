Cloud Temple annonce la nomination de Julie Latawiec à la tête des affaires publiques

octobre 2024 par Marc Jacob

Cloud Temple annonce la nomination de Julie Latawiec en tant que Directrice des Affaires Publiques. Avec plus de 10 ans d’expérience en relations institutionnelles, tant en France qu’à l’international, Julie Latawiec apportera une vision stratégique précieuse pour soutenir l’ambition de Cloud Temple : devenir la plateforme de référence en Europe, portée par l’innovation, la souveraineté numérique et une démarche durable.

Dans ses nouvelles fonctions, Julie Latawiec aura la responsabilité de renforcer les liens de Cloud Temple avec les autorités publiques et les régulateurs en France et en Europe. Sa mission principale sera d’asseoir la position de Cloud Temple comme partenaire stratégique essentiel sur les questions de cloud, de sécurité des infrastructures numériques et d’innovation technologique. Elle jouera un rôle clé dans l’engagement de Cloud Temple à soutenir la montée en puissance des secteurs de l’IA et du Deeptech, moteurs des filières d’excellence européennes. Ces technologies de pointe sont essentielles pour accompagner la transformation numérique des entreprises et des institutions dans un cadre sécurisé et respectueux des exigences réglementaires les plus strictes.

Avant de rejoindre Cloud Temple, Julie Latawiec était en charge des relations institutionnelles et a dirigé le développement et l’innovation au sein du Groupe AFNOR pour le secteur du numérique. Elle a piloté des projets dans des secteurs critiques comme l’IA, la cybersécurité, et le cloud. Sa maîtrise des enjeux technologiques et réglementaires, renforcée par son expérience internationale au BSI Group dans l’élaboration de normes, fait d’elle la personne idéale pour renforcer les relations publiques de Cloud Temple et accompagner les entreprises dans les nouveaux cadres comme NIS 2 et DORA.