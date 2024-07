Cloud Stockage vs Cloud Sauvegarde : les indissociables complices

juillet 2024 par Christophe Gaultier, Directeur Opentext Cybersecurity

Dans l’univers du cloud computing, le stockage et la sauvegarde dans le cloud jouent des rôles distincts mais complémentaires. Pour saisir pleinement leur fonctionnement et leur importance, une exploration approfondie s’impose.

Le stockage cloud et la sauvegarde cloud peuvent sembler se confondre au premier abord, mais il est crucial de comprendre leurs nuances. La sauvegarde cloud a pour objectif principal de protéger les données contre une panoplie d’incidents imprévus tels que les attaques, ransomware, les vols de données, ou encore les défaillances matérielles. D’autre part, le stockage cloud se concentre davantage sur la libération d’espace de stockage sur les appareils en enregistrant des copies de fichiers dans le cloud. Cependant, il est important de noter que le stockage cloud ne garantit pas une protection exhaustive des données.

Le stockage cloud offre la possibilité de conserver des fichiers en dehors des appareils principaux, facilitant ainsi un accès centralisé et la collaboration sur les données. Toutefois, il est essentiel de comprendre que le stockage cloud diffère de la sauvegarde cloud. En l’absence d’une sauvegarde continue, les fichiers non sauvegardés manuellement peuvent être perdus en cas de sinistre ou de vol d’appareil.

Penchons-nous sur les avantages et inconvénients du stockage cloud. D’un côté, il simplifie l’organisation des données en offrant un emplacement centralisé et en permettant la synchronisation sur plusieurs appareils pour un accès accru. Cependant, la sauvegarde automatique peut entraîner une consommation excessive de stockage et susciter des préoccupations en matière de confidentialité.

La sauvegarde cloud, fournissant une protection continue des données et offrant une solution pour restaurer les fichiers en cas de besoin est primordial. Contrairement au stockage cloud, la sauvegarde cloud assure une protection 24h/24 et 7j/7, ce qui en fait une composante cruciale de la gestion des données.

La sauvegarde cloud, quant à elle, présente des avantages significatifs. Son automatisation simplifie le processus en éliminant le besoin d’interventions manuelles pour sauvegarder les fichiers. De plus, la gestion des versions permet de récupérer des versions antérieures des fichiers, offrant ainsi une sécurité supplémentaire même en cas d’écrasement accidentel. Le cryptage des données avant leur transfert vers le cloud assure une protection supplémentaire, essentielle pour préserver la confidentialité des informations sensibles.

Bien utiliser efficacement la sauvegarde cloud, c’est choisir choisir des fournisseurs réputés offrant des services de sauvegarde automatique. Cette approche garantit une protection continue et fiable des données personnelles et professionnelles.

En résumé, bien que le stockage cloud et la sauvegarde cloud partagent certaines caractéristiques, leurs différences sont cruciales. Alors que le stockage cloud vise à étendre l’espace disponible et à faciliter l’accès aux fichiers, la sauvegarde cloud assure une protection continue des données et une récupération rapide en cas de besoin, en faisant ainsi une composante essentielle de la gestion des données dans le monde numérique moderne.