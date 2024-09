Cloud Privé ou Public : Que Choisir ?

septembre 2024 par Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

Bien que Ruiz reconnaisse les avantages indéniables de l’informatique en Cloud -tels que la maintenance d’infrastructures à moindre coût, la réduction de la consommation d’énergie, le déploiement rapide d’applications, et les solutions de sauvegarde accessibles - il omet de traiter les risques et les coûts associés.

À l’inverse, David Heinemeier Hansson, cofondateur de Basecamp, conteste la rentabilité des services Cloud. En octobre 2022, Hansson a révélé que Basecamp avait dépensé plus de 3,2 millions de dollars en services Cloud, les incitant à passer à l’hébergement sur site. Ce changement devrait permettre d’économiser 7 millions de dollars sur cinq ans, nécessitant seulement un investissement de 600 000 dollars en matériel amorti sur la même période.

L’accent mis par Ruiz sur les avantages du Cloud néglige des préoccupations importantes en matière de sécurité, notamment la gestion des accès, les API non sécurisées, les vulnérabilités du système, les menaces internes et externes, la perte de données, et les défis liés à l’optimisation des coûts.

Des statistiques récentes de Check Point Research montrent une augmentation de 48 % des attaques sur les réseaux basés sur le Cloud entre 2021 et 2022, corroborée par la prédiction de Kaspersky selon laquelle la technologie Cloud deviendra une cible privilégiée en raison de l’augmentation de la numérisation. L’étude d’Apple, publiée en décembre 2023, souligne cette menace croissante, révélant que plus de 80 % des violations concernent des données stockées dans le Cloud, avec 2,6 milliards d’enregistrements compromis au cours des deux dernières années.

Compte tenu de ces risques de sécurité, l’article remet en question les avantages perçus de l’informatique en Cloud. Est-il plus sage, comme l’a fait Basecamp, d’investir dans des solutions internes sécurisées et rentables plutôt que de confier des données sensibles à des services Cloud externes ?

Non seulement le coût est exorbitant pour les entités gouvernementales, publiques ou privées qui dépendent des services Cloud publics, mais la sécurité du Cloud reste perpétuellement remise en question. Parmi les principales menaces dans le Cloud, on trouve par exemple :

• Mauvaise configuration et contrôle des modifications inadéquat

• Problèmes de gestion des identités et des accès

• Interfaces et API non sécurisées

• Sélection/implémentation inadéquate de la stratégie de sécurité Cloud

• Ressources tierces non sécurisées

• Développement de logiciels non sécurisé

• Déclaration accidentelle dans le Cloud

• Vulnérabilités du système

• Visibilité/observabilité limitée du Cloud

• Partage de ressources non authentifié

• Menaces persistantes avancées (APT)

Les prévisions pour l’avenir sont tout aussi préoccupantes. Gartner prévoit qu’en 2024, 60 % des responsables des infrastructures et des opérations connaîtront des dépassements de coûts liés au Cloud public, affectant négativement les budgets disponibles. En conséquence, la souveraineté des données devient un critère essentiel.

"La souveraineté numérique est le sujet principal en 2024, et les services Cloud souverains deviennent la priorité numéro un pour les entreprises. Le rapport IDC mentionne que 79 % des agences gouvernementales mondiales ont commencé à revoir leur stratégie informatique en tenant compte de la souveraineté numérique. Début 2023, 17 % des entités publiques utilisaient déjà des services Cloud souverains, et 30 % prévoient d’adopter des technologies similaires d’ici 2025."

La Solution de Cloud Privé

Avoir un Cloud privé à domicile offre de nombreux avantages, notamment en termes de contrôle, de sécurité et de personnalisation. Voici une répartition détaillée de ces avantages :

1. Sécurité Renforcée • Contrôle Total sur les Données : Avec un Cloud privé, vous avez un contrôle total sur vos données, y compris l’endroit où elles sont stockées, la manière dont elles sont accessibles, et qui y a accès. Cela réduit le risque d’accès non autorisé, de violations de données ou de données utilisées sans votre consentement. • Personnalisation des Mesures de Sécurité : Contrairement aux Clouds publics, où vous pouvez être limité aux options de sécurité fournies par le fournisseur de services Cloud, un Cloud privé vous permet de mettre en œuvre des protocoles de sécurité personnalisés adaptés à vos besoins spécifiques. Cela inclut des pare-feux avancés, le chiffrement, les contrôles d’accès et la surveillance. • Isolation des Menaces Externes : Un Cloud privé est isolé de l’internet plus large, réduisant ainsi l’exposition aux menaces externes telles que les logiciels malveillants, les ransomwares et les menaces persistantes avancées (APT).

2. Efficacité des Coûts à Long Terme • Pas de Frais Répétitifs : Bien que le coût initial de la mise en place d’un Cloud privé puisse être plus élevé, il n’y a pas de frais d’abonnement récurrents ni de charges imprévues en fonction de l’utilisation. Au fil du temps, cela peut entraîner des économies importantes, en particulier pour les organisations ayant des charges de travail stables ou prévisibles. • Infrastructure Evolutive : Vous pouvez faire évoluer l’infrastructure de votre Cloud privé en fonction de vos besoins, en ajoutant plus de stockage ou de puissance de calcul selon les besoins, sans vous soucier de l’escalade des coûts associés aux services Cloud publics.

3. Personnalisation et Flexibilité • Environnement Sur Mesure : Un Cloud privé permet la création d’un environnement hautement personnalisé qui s’aligne sur vos processus métier spécifiques, vos exigences de conformité et vos politiques informatiques. Vous pouvez sélectionner et configurer les logiciels, les systèmes d’exploitation et les applications qui conviennent le mieux à vos besoins. • Ressources Dédiées : Toutes les ressources d’un Cloud privé sont dédiées à votre usage, ce qui garantit des performances constantes et élimine le risque de voisins bruyants (d’autres locataires dans un environnement partagé affectant les performances de votre Cloud).

4. Amélioration des Performances et de la Fiabilité • Réduction de la Latence : Étant donné que le Cloud privé est hébergé localement, les vitesses de transfert de données et la latence sont minimisées, ce qui permet un accès plus rapide aux applications et aux données. Cela est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui dépendent du traitement des données en temps réel ou de l’analyse de données à grande échelle. • Contrôle Accru de la Disponibilité : Vous avez un contrôle direct sur les calendriers de maintenance, les mises à jour et les sauvegardes, ce qui vous permet de minimiser les temps d’arrêt et de vous assurer que votre environnement Cloud est toujours disponible lorsque nécessaire.

5. Souveraineté des Données et Conformité • Conformité Totale : Un Cloud privé vous permet de vous conformer pleinement aux réglementations locales et aux lois sur la protection des données (telles que le RGPD), car vous contrôlez l’endroit où vos données sont stockées et la manière dont elles sont traitées. Cela est particulièrement important pour les organisations manipulant des données sensibles ou réglementées. • Audit et Reporting : Avec un Cloud privé, vous pouvez mettre en œuvre vos propres mécanismes d’audit et de reporting pour répondre à des exigences réglementaires spécifiques ou internes, garantissant que vos opérations Cloud sont transparentes et responsables.

6. Confidentialité Renforcée • Confidentialité des Données : Dans un Cloud privé, vos données ne sont pas partagées avec des fournisseurs tiers ni stockées dans une infrastructure publique, ce qui garantit une plus grande confidentialité. Cela est crucial pour les entreprises traitant des informations propriétaires, des secrets commerciaux ou des données clients sensibles. • Personnalisation : Vous avez un contrôle total sur qui a accès à votre environnement Cloud, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent consulter ou gérer vos données.

7. Contrôle Opérationnel • Gestion Directe : Vous pouvez gérer et surveiller directement tous les aspects de votre Cloud privé, y compris le matériel, les logiciels, la sécurité et les configurations réseau. Ce niveau de contrôle permet une prise de décision plus rapide et des opérations plus efficaces. • Personnalisation des Politiques Informatiques : Un Cloud privé vous permet de mettre en œuvre et d’appliquer vos politiques informatiques sans les contraintes imposées par un fournisseur de Cloud public, garantissant que votre environnement Cloud s’aligne parfaitement avec vos objectifs organisationnels.

8. Reprise Après Sinistre et Sauvegarde • Solutions de Sauvegarde Sur Mesure : Vous pouvez concevoir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde et de reprise après sinistre qui répond à vos besoins spécifiques, garantissant que vos données sont sécurisées et récupérables en cas de sinistre. Cela inclut la planification des pannes, la redondance et la géo-réplication des données. • Continuité des Activités : Avec un Cloud privé, vous pouvez garantir la continuité de vos activités même en cas de défaillance de l’infrastructure sous-jacente, car vous avez un contrôle direct sur la redondance et la tolérance aux pannes.

PT SYDECO propose une solution de Cloud privé ultra-sécurisé appelée SydeCloud©. Ce service est protégé par le pare-feu ARCHANGEL 2.0 de dernière génération et n’est accessible que via VPN. Contrairement aux services de Cloud public, SydeCloud© assure que vos données sont à l’abri des violations de sécurité et de l’accès non autorisé. De plus, SYDECO garantit que ses systèmes de défense sont mis à jour automatiquement chaque semaine ou de manière urgente en réponse à de nouvelles attaques.

La Solution de PT SYDECO

PT SYDECO propose SydeCloud©, une solution de Cloud privé hautement sécurisée, protégée par le pare-feu de nouvelle génération ARCHANGEL© 2.0 et accessible uniquement via VPN, avec le serveur également protégé par ARCHANGEL© 2.0.

SydeCloud©, le système de partage de fichiers en ligne de PT SYDECO, offre une alternative séduisante. En hébergeant les données et l’infrastructure de sécurité au sein de l’organisation, il garantit un environnement contrôlé pour traiter, stocker, transmettre et accéder aux données en toute sécurité, sans dépendre d’interventions extérieures.

SydeCloud© regroupe tous les avantages d’avoir un Cloud privé.

Conclusion

Bien que le Cloud computing présente des avantages indéniables, l’escalade des risques de sécurité oblige à réévaluer ses véritables avantages par rapport aux solutions internes. Le choix entre rentabilité et sécurité des données reste une considération critique pour les entreprises dans le paysage numérique actuel.