Cloud : les grandes tendances pour 2025

décembre 2024 par Moussa Zaghdoud, Executive Vice-President, Cloud Communication Business Division chez Alcatel-Lucent Enterprise

1- L’IA : une adoption en pleine accélération dans tous les secteurs

L’IA s’impose comme une opportunité majeure, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Son champ d’application s’élargit constamment, chaque marché explorant et développant de nouveaux cas d’usages afin d’enrichir l’expérience utilisateur ou l’optimisation de certaines tâches répétitives. En 2025, le défi consistera à protéger les informations utilisées par l’IA, tout en sécurisant les données qu’elle produit pour garantir leur confidentialité au sein de l’entreprise.

2- Demande accrue de confidentialité

La demande de confidentialité s’intensifie, conséquence directe de l’essor de l’IA et de l’IA générative qui s’appuient sur l’exploitation des données. Pour les produire, L’IA nécessite des données d’origine interne et externe qu’elle doit ensuite traiter dans un espace sécurisé, en dehors de l’entreprise mais néanmoins contrôlé. Cet espace sécurisé repose, à l’instar du cloud privé, sur des mécanismes de contrôle rigoureux visant à garantir au mieux la sécurisation des données critiques stockées.

3- L’IA s’impose progressivement comme un outil essentiel de la vie professionnelle et personnelle L’IA facilite la gestion de nos notifications pour mieux gérer et filtrer les notifications, permettant d’optimiser du temps et se concentrer sur les tâches les plus urgentes, plus importantes et plus valorisantes pour le salarié. L’IA s’affirme comme la solution pour gérer toutes les interactions numériques (chats, notifications, actualité, courriels et messages) de plus en plus présentes dans un contexte professionnel et privé. D’ici la fin de 2025, la majorité des collaborateurs s’appuiera sur l’IA, sous diverses formes, pour gérer la multiplication des sollicitations numériques et optimiser l’utilisation de leur bien le plus précieux : le temps. Il semble évident qu’à fin 2025 la majorité des collaborateurs utilisera l’IA sous différentes formes afin de mieux gérer les sollicitations digitales et donc une utilisation.

4- Adoption croissante du cloud hybride

Le cloud hybride offre aux entreprises le meilleur des deux mondes : la flexibilité du cloud public, tout en garantissant la sécurité des informations critiques grâce à un cloud privé dédié. Face à la montée de la cybercriminalité et à l’instabilité géopolitique persistante, de nombreuses organisations, en particulier dans des secteurs tels que l’administration, la banque et la finance ou la santé, craignent d’héberger toutes leurs données sur des systèmes de cloud public et se tournent vers la solution hybride, considérée comme plus optimale. L’adoption de l’hybride continuera de s’accélérer l’année prochaine et sera pleinement effective pour la majorité des organisations d’ici plusieurs années.

5- Passer au cloud public et hybride : un levier d’innovation pour les entreprises

L’un des principaux avantages du passage d’un cloud privé sur site à un cloud public et hybride est qu’il pousse les entreprises à repenser leur approche de la migration et à innover. En se connectant à des écosystèmes externes plus avancés, elles doivent intégrer l’innovation dès la phase de conception. Les entreprises qui migrent pour la première fois vers le cloud public ont la possibilité, par exemple, d’utiliser l’IA, une option qui leur est inaccessible depuis un cloud privé. Cela leur ouvre de nouvelles opportunités dont elles n’auraient pas bénéficié autrement.

6- La 5G : Un catalyseur essentiel pour les communications en cloud en 2025

La 5G transforme le paysage des communications en cloud avec une connectivité ultra-rapide, fiable et à faible latence. En 2025, cette technologie révolutionnaire permettra de gérer des volumes massifs de données en temps réel, facilitant ainsi des services comme la visioconférence HD, les communications unifiées et les solutions de collaboration, même dans les environnements les plus denses.

Grâce à la 5G, l’expérience utilisateur sera optimisée par une qualité de service constante, assurant l’intégration fluide d’applications cloud innovantes telles que l’intelligence artificielle et l’analyse de données. Cette avancée technologique stimule également l’innovation, permettant aux entreprises de tirer parti de technologies émergentes comme la réalité augmentée et virtuelle, indispensables pour des communications immersives.