Clean Up Day 2024 : Pour OpenText, la protection de l’environnement est plus qu’une cause sociétale.

mars 2024 par OpenText

La protection de l’environnement est plus qu’une simple cause sociétale. Elle doit concerner tout le monde, y compris les entreprises. Appliquer des mesures en faveur de l’environnement, au-delà leur but premier, peuvent apporter de nombreux autres avantages comme la réduction des coûts grâce à une utilisation plus efficace des ressources, ou une atténuation des risques et respect de conformité aux nouvelles réglementations telles que la CSRD. Et si ces avantages sont évidents, d’autres sont plus discrets comme plus d’innovation par l’éco-conception de nouveaux produits, ou plus d’efficacité des processus avec une démarche « IT for Green ».