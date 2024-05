Clayton C. Peddy devient CISO de ABBYY

mai 2024 par Marc Jacob

ABBYY annonce la nomination de Clayton C. Peddy au poste de Chief Information Security Officer. En qualité de CISO, sa mission consistera à piloter la stratégie de sécurité informatique de l’entreprise. Il sera chargé de veiller à ce que les standards les plus rigoureux en matière de protection des données soient respectés, de même que la conformité aux réglementations en vigueur dans les segments de marché et pays où ABBYY opère.

Basé à San Francisco, Clayton possède plus de vingt ans d’expertise dans les domaines de la cybersécurité, du développement logiciel, du conseil en architecture et de la transformation numérique.Précédemment, il occupait des postes de haute direction dans le domaine de la sécurité au sein d’entreprises telles qu’OutSystems et Citrix.

En outre, Peddy est un auteur publié et un conférencier reconnu dans les domaines de la cybersécurité et de la technologie. Il a siégé au conseil d’administration de la Computer Science Industry à la California State University et consacre également du temps bénévole auprès des jeunes.