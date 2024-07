Claude Lebrun et Cyrille Dumaine-Martin, deux nouveaux Partners dans l’équipe conseil de Devoteam

juillet 2024 par Marc Jacob

Devoteam Digital Impulse accompagne historiquement ses clients dans leur transformation digitale, de la stratégie à l’exécution, dans 4 domaines d’expertise : Platforms & Enterprise Performance, Digital Business Transformation, NextGen IT et Data.

Claude Lebrun arrive en tant que Senior Partner en charge de l’offre CFO Advisory pour la France. Cyrille Dumaine-Martin quant à lui est promu en tant que Partner en charge du développement de l’activité conseil en région Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-Est notamment dans le secteur de l’industrie.

Claude Lebrun intervient auprès des Directions Financières de grands groupes depuis 35 ans. Après 10 années chez PwC au sein des équipes Management Consulting, il crée et co-dirige une structure de conseil spécialisée dans le restructuring avec des anciens de Peat Marwick, pour rejoindre ensuite l’aventure Kurt Salmon puis Deloitte pour y relancer les activités de CFO Advisory. Il était récemment responsable du conseil pour les activités Product d’Accenture sur France/Benelux avant de rejoindre Devoteam. Tout au long de sa carrière il a eu l’opportunité d’intervenir pour une grande partie des entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Claude Lebrun a rejoint Devoteam Digital Impulse en tant que Senior Partner.

Cyrille Dumaine Martin intervient auprès des directions métiers, IT et opérationnelles depuis plus de 20 ans. Il a commencé sa carrière dans le conseil, chez Accenture puis Assystem, où il a acquis une solide expérience en définissant des stratégies digitales et en conduisant des programmes de transformation.

Depuis 13 ans chez Devoteam, il a été impliqué dans diverses missions de réorganisation, de cadrage stratégique et de pilotage de projets pour un opérateur télécom. Il a joué un rôle clé dans la modernisation, la transformation et l’alignement des systèmes d’information (SI) aux enjeux métiers dans le secteur de l’eau, ainsi que dans les domaines des télécoms, de l’automobile, de l’énergie et de l’industrie. Cyrille Dumaine Martin est reconnu pour son expertise et son leadership, ayant su mener à bien des projets de grande envergure et apporter une valeur significative à ses clients et devient Partner en juillet 2024.