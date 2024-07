Claranet et Amazon Web Services (AWS) renouvellent leur collaboration

juillet 2024 par Marc Jacob

Claranet est reconnu partenaire Premier TIER pour la huitième année consécutive par Amazon Web Services (AWS). Il s’agit du plus haut niveau de partenariat qui témoigne des compétences de Claranet à pouvoir accompagner des organisations de tous les secteurs dans des projets de migration et de modernisation sur le cloud AWS. Depuis 2013, Claranet a migré plus de plus 400 clients grâce à l’expertise de ses centaines de collaborateurs.

Tirer pleinement profit de l’agilité du cloud

Reconnu pour son accompagnement de bout en bout et personnalisé, de la planification au déploiement, en passant par la maintenance 24*7, Claranet est labellisé MSP (Managed Service Provider) et détient plus de 150 certifications Architecte de solutions et six compétences AWS : services IT, conseil en sécurité, en migration, DevOps, santé et data / analyse.

Historiquement reconnu pour l’hébergement et l’infogérance d’applications critiques, Claranet a su étoffer, ces dernières années, son offre de services autour de grands pôles d’expertise comme la Data et l’IA, les applications d’entreprise et la sécurité, pour accompagner les ETI et les divisions de grands groupes dans leurs programmes de modernisation IT.

Le réseau de partenaires AWS est une communauté mondiale de 130 000 acteurs dans plus de 200 pays, dont 70 % ont leur siège social en dehors des États-Unis. Ils s’appuient sur les technologies, programmes, expertise et outils AWS pour créer des solutions et services destinés aux clients.