Clara d’Orlando nommée à la tête du département affaires publiques du groupe Data4

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Data4 annonce la nomination de Clara d’Orlando au poste de Group Head of Public Affairs. Son rôle sera d’accompagner l’entreprise dans la définition et la mise en place d’une stratégie d’influence ciblée afin de soutenir le rayonnement et le développement de Data4 dans les zones d’implantation actuelles et futures du groupe.

Grâce à un plan d’investissement de 15 milliards d’euros annoncé en février dernier pendant le Sommet pour l’action sur l’Intelligence artificielle, Data4 réaffirme ses ambitions de soutenir le développement d’infrastructures numériques dédiées à l’IA et au cloud en France. Dans ce contexte, Clara d’Orlando aura pour mission de représenter les intérêts stratégiques du groupe auprès des autorités publiques et acteurs institutionnels.

Précédemment, Clara a occupé plusieurs fonctions au sein du secteur public dans le domaine du développement économique, orientées autour d’un même objectif : prospecter et accompagner les entreprises internationales dans leurs projets d’investissement en France et contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’attractivité économique.

Après dix ans passés entre Milan et Paris au sein de l’agence gouvernementale d’attraction des investissements Business France, en tant que Senior Investment Advisor puis Regulation and Public Policy Expert, Clara rejoint en 2022 le cabinet du Ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l’attractivité, au sein du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, en tant que conseillère « Europe et attractivité », poste qu’elle occupera jusqu’à son arrivée chez Data4, en 2025.

Diplômée en affaires publiques de Sciences Po Paris, Clara est également titulaire d’un Master en économie et management des administrations publique de la prestigieuse école de commerce italienne Luigi Bocconi.