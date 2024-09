Clara Chappaz nommée secrétaire d’Etat chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique : l’analyse de Pierre Launay, président du SFPN

septembre 2024 par Pierre Launay, Président du Syndicat Français des Professionnels du NoCode

Pour la première fois en France, le gouvernement comporte un poste qui mentionne spécifiquement l’IA dans son intitulé : le secrétariat d’Etat chargé de l’Intelligence artificielle et du Numérique. Un indicatif du fait que ces technologies, et en particulier les IA génératives de texte ou d’images, sont une préoccupation de premier plan pour l’exécutif. Le SFPN (Syndicat Français des Professionnels du NoCode) en profite pour rappeler que l’Intelligence artificielle et par conséquent le NoCode représentent une opportinité inédite que les pouvoir publics doivent saisir de toute urgence car de grands efforts de financement, encadrement et sensibilitsation sont nécessaires.

Les experts du SFPN se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions sur :

• Quels sont les dossiers importants aux yeux du SFPN que pourra trouver Clara Chappaz à son arrivée au Ministère ?

• Quel est selon le SFPN le poids réel de la France sur la scène internationale en matière d’IA et numérique NoCode LowCode ?

• Quelles mesures portées par les voix des membres du SFPN ont déjà été adoptées pour assurer et renforcer l’aura de la France dans ces domaines ?

• Quel rôle le SFPN peut-il jouer pour contribuer à ces efforts ?

Pierre Launay, président du SFPN, ajoute : « L’émergence de nouvelles technologies telles que l’Intelligence Artificielle et le NoCode engendre beaucoup de fantasmes et de craintes, mais l’heure n’est plus aux questionnements mais à l’action et aux orientations stratégiques. L’IA et les outils NoCode et LowCode représentent une opportunité unique, et la France doit tout mettre en oeuvre pour jouer le rôle primordial sur l’échiquier mondial qui lui correspond. »