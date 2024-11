Cisco lance le Wi-Fi 7 i

novembre 2024 par Marc Jacob

Cisco dévoile de nouvelles innovations sans fil intelligentes, sécurisées et garanties, incluant des points d’accès Wi-Fi 7 intelligents et des licences d’abonnement unifiées permettant de créer des espaces intelligents dès l’installation. Ces nouveautés permettent aux entreprises de relever les défis de connectivité, de sécurité et de fiabilité, tout en offrant une base flexible pour préparer les environnements de travail du futur.

Alors que le Wi-Fi 7 apporte des améliorations de performances essentielles, les entreprises – qu’il s’agisse de retailers repensant l’expérience d’achat, de fabricants optimisant leurs opérations avec un suivi précis des actifs, ou d’hôpitaux améliorant les soins aux patients – ont besoin de plus qu’une simple connectivité. Elles recherchent une plateforme intelligente, sécurisée et garantie.

Les nouveaux points d’accès Cisco Wireless Wi-Fi 7 apportent le dernier standard sans fil à l’ensemble des clients. Ces points d’accès intelligents peuvent être gérés sur site ou via le cloud, avec la capacité de basculer sans interruption entre les deux. Cette flexibilité est rendue possible grâce à l’abonnement unifié Cisco Networking Subscription – une licence unique couvrant l’ensemble de la solution Wi-Fi 7 de Cisco. Ce modèle simplifie les relations clients avec Cisco et permet aux organisations d’investir avec assurance dans des réseaux sans fil évolutifs et adaptés à leur croissance.

L’offre Cisco se distingue par :

Intelligence : Les nouveaux points d’accès Wi-Fi 7 de Cisco offrent l’une des solutions sans fil les plus intelligentes du marché, avec des optimisations de performance natives d’IA et une auto-configuration immédiate. Ces points d’accès sont utilisables partout dans le monde et détectent automatiquement leur emplacement dès qu’ils sont branchés. Avec l’accès à Cisco Spaces inclus dans l’abonnement, les clients disposent désormais d’un système d’exploitation pour transformer leurs espaces de travail en espaces intelligents.

Sécurité : Doté de capacités avancées de détection de menaces, Cisco sécurise chaque connexion avec un profilage des appareils par IA, une prévention des menaces et une sécurité sans fil renforcée ainsi qu’un chiffrement des données.

Garantie : Avec Cisco ThousandEyes, les clients peuvent garantir chaque expérience connectée en utilisant l’IA et l’automatisation pour identifier et résoudre les goulets d’étranglement de performance à travers les réseaux sans fil et les réseaux externes, permettant ainsi de fournir des expériences numériques exceptionnelles à chaque utilisateur, où qu’il se trouve.

Un écosystème autour de la plateforme Cisco

Les innovations dévoilées aujourd’hui illustrent la démarche de Cisco pour concrétiser sa vision de la plateforme Networking Cloud. En intégrant des innovations basées sur l’IA, Cisco témoigne de son engagement en faveur de la simplicité opérationnelle et de la sécurité.

Disponibilité

Les points d’accès Cisco Wi-Fi 7 peuvent être commandés dès novembre 2024 et seront expédiés à partir de décembre 2024.