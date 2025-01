Cisco France nomme Jacques-Philippe Roederer au poste de Vice-Président et Directeur Général

janvier 2025 par Marc Jacob

Cisco France annonce la nomination de Jacques-Philippe Roederer au poste de Vice-Président et Directeur Général. Fort d’une solide expérience dans les secteurs de la technologie et des opérations, M. Roederer prend la direction de Cisco France pour impulser une nouvelle dynamique de croissance et d’innovation.

Leader accompli, cumulant 14 ans d’expérience au sein de Cisco, Jacques-Philippe Roederer occupait récemment le poste de Directeur des Opérations Partenaires chez Cisco France, où il a renforcé les relations avec les partenaires stratégiques et optimisé l’efficacité opérationnelle. Tout au long de sa carrière, il a occupé des fonctions clés chez Cisco et BT, développant une expertise approfondie dans les secteurs des technologies de l’information et des télécommunications. Originaire de Montréal (Canada), il est titulaire d’une licence en sciences et d’un diplôme en génie mécanique de l’Université McGill. Il a également suivi une formation en leadership commercial à la London Business School. Installé à Paris, il dirige désormais le bureau français de Cisco.

Une vision stratégique pour Cisco France

Sous la direction de M. Roederer, Cisco France s’engage à accompagner les organisations françaises dans leur transition numérique à l’ère des grandes évolutions technologiques, telles que l’intelligence artificielle, consolidant ainsi sa position de leader de l’innovation numérique. En tant que partenaire de confiance du gouvernement français et acteur de premier plan en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Cisco France continue de collaborer étroitement avec les entités et associations locales pour soutenir des initiatives durables et inclusives.