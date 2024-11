Cisco et NTT DATA s’associent pour permettre un accès à la connectivité 5G

novembre 2024 par Marc Jacob

Cisco et NTT DATA ont approfondi leur partenariat dans le but de transformer la manière dont les entreprises internationales accèdent à la connectivité sans fil.

Dans un contexte où la demande en matière de connectivité flexible et rentable connaît une hausse notable, Cisco et NTT DATA proposent une solution unifiée qui s’appuie sur des services d’assistance de qualité supérieure fournis par les deux entreprises. À l’origine, la connectivité consistait à relier les environnements de bureau par le biais de lignes terrestres. Or, avec l’arrivée de l’eSIM sur le marché, il convient désormais de voir encore plus loin et de fournir une connectivité réseau sécurisée partout où cela s’avère nécessaire.

Ce partenariat approfondi entre Cisco et NTT DATA s’inscrit dans leur volonté commune de fournir des services numériques exceptionnels, sécurisés et innovants afin de répondre à la demande croissante en matière de connectivité flexible. Ce partenariat s’appuiera sur la technologie d’eSIM de Cisco, qui est initialement intégrée aux solutions d’infrastructure de Cisco. L’eSIM se connectera au réseau Transatel de NTT DATA, ce qui permettra aux clients d’activer, de provisionner et de configurer les solutions de Cisco « prêtes à l’emploi », simplifiant ainsi le processus de provisionnement et de configuration. Cela permettra de déployer des succursales mobiles sécurisées à la demande n’importe où dans le monde, tout en bénéficiant d’une gestion optimisée et continue des appareils réseau.

La technologie eSIM de Cisco sera la pierre angulaire de cette transformation et ouvrira la voie à la connectivité numérique. Grâce à la technologie eSIM, les entreprises peuvent ainsi facilement faire évoluer et gérer leurs besoins en matière de réseau, en veillant à ce que leurs réseaux soient toujours connectés et optimisés pour atteindre des performances maximales.

En intégrant les technologies de réseau de Cisco et les capacités de connectivité mondiale de NTT DATA, les deux sociétés permettront aux entreprises de se connecter au réseau en toute simplicité, en s’appuyant sur des technologies mobiles pour obtenir une connectivité primaire ou secondaire. Cette avancée permettra d’accélérer l’accès à la connectivité et de mettre en place de nouveaux niveaux de sécurité et de résilience, ouvrant ainsi la voie à la connectivité d’entreprise de demain.

Grâce à cette collaboration, les entreprises seront alors capables d’activer, de gérer et de surveiller leur infrastructure Cisco en se connectant à distance au réseau Transatel de NTT DATA dans plus de 180 pays, tout en bénéficiant de programmes de tarification simples et flexibles. Cette initiative promet de transformer l’expérience numérique des travailleurs mobiles dans le monde entier.

« De nombreux cas d’utilisation apparaissent dans des secteurs tels que la vente au détail, la manufacture, l’hôtellerie ou encore les services financiers, où il existe un réel besoin de mettre en place des services mobiles sécurisés dans les plus brefs délais », indique Andrew Brown, Practice Lead IoT Research chez Omdia. « La nécessité de réduire les coûts de configuration et d’installation, et de fournir des services essentiels – tels que la sauvegarde – d’une manière gérée et sécurisée de bout en bout, est primordiale pour les clients. Cette intégration entre Cisco et NTT DATA permettra de simplifier et de rationaliser le processus de mise en service à l’échelle des clients et constituera un excellent complément aux offres de lignes fixes ».

Développer l’autonomie des industries modernes

La solution et les services conjoints de Cisco et NTT DATA seront utiles à de nombreux secteurs d’activité, notamment :

• Les services financiers, qui bénéficieront d’une prestation de services ininterrompue grâce à une gestion simplifiée de la connectivité des succursales et des sites temporaires, ainsi qu’à des mesures de sécurité renforcées.

• La vente au détail, qui bénéficiera d’expériences omnicanales grâce à une résilience accrue pour la sauvegarde des systèmes PoS, la sécurité et la mobilité pour les sites temporaires et les clients.

• L’hôtellerie, qui pourra centraliser et simplifier la gestion de la connectivité mobile sur plusieurs sites, offrira des expériences client fluides. Ce secteur assurera une connectivité pratique et sécurisée pour les événements, les activités de plein air et la sauvegarde des systèmes.

• La manufacture, qui pourra ainsi réduire les temps d’arrêt grâce à des solutions de connectivité auto-approvisionnées qui permettent d’effectuer des déploiements rapides et sécurisés sur des sites éloignés.

« Les entreprises mobiles et distribuées d’aujourd’hui subissent une pression croissante pour simplifier les opérations tout en accédant en temps réel à des données de haute qualité pour favoriser une prise de décision plus rapide et plus éclairée. Afin de débloquer l’innovation et de stimuler la croissance dans un monde connecté, il est désormais essentiel de disposer de solutions de connectivités fluides, sécurisées et évolutives », déclare Alejandro Cadenas, Associate Vice President chez IDC and mobility, 5G and IoT lead in Europe. « Ces avancées témoignent d’une transition plus large vers la démocratisation de l’accès à des solutions de connectivité avancées, tout en veillant à ce que les entreprises de toutes tailles puissent capitaliser sur les opportunités émergentes avec agilité et en toute confiance ».