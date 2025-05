Chubb France déploie la réalité assistée d’AMA pour des dépannages à distance

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Pour accélérer la résolution de pannes techniques, Chubb France, acteur de la sécurité incendie, intègre la réalité assistée d’AMA à ses opérations. Objectifs : gagner en efficacité et réduire les déplacements pour garantir une assistance rapide et sécurisée.

Le logiciel XpertEye pour permettre les dépannages à distance

Le partenariat a permis le déploiement, en complément des outils Chubb, du logiciel XpertEye, qui facilite la collaboration à distance pour la résolution de problèmes techniques.

Le logiciel permet une mise en relation à distance avec une vidéo à réalité assistée. Il aide le travail de la plateforme d’appels techniques Chubb. L’expert en ligne peut ainsi guider la personne sur le terrain et tenter de résoudre à distance une demande de dépannage ou de qualifier la demande de dépannage en vue de préparer au mieux l’intervention de nos techniciens.

La vidéo avec réalité assistée, une innovation technique

La solution, travaillée en collaboration entre les équipes Chubb et AMA, permet aux utilisateurs de voir apparaître dans leur champ de vision les informations dont ils ont besoin.

Cette solution de réalité assistée permet de faciliter grandement les échanges entre l’intervenant sur site et l’expert technique à distance, car il est souvent plus difficile de décrire ou expliquer une panne au téléphone.

Elle permet de communiquer sur deux types de support pour mise en relation vidéo sécurisée :

• Via smartphone avec l’envoi d’un lien par SMS ou email auprès de nos clients ainsi que nos techniciens

L’expert technique ainsi connecté peut voir exactement et en temps réel ce que voit son interlocuteur.

• À un client, il peut indiquer clairement les manipulations à effectuer sur la centrale incendie par le biais d’annotations sur l’écran, et corriger en temps réel si besoin les actions menées.

Le client pourra accepter ou non via des pop-up l’enregistrement de la session, l’accès au zoom et flash de son smartphone.

• À un de nos techniciens, l’expert peut le guider au travers du flux vidéo, des prises de photos, des annotations et il peut également lui partager ou communiquer des documents.

• Via les lunettes connectées dont peuvent disposer nos techniciens sur site

Le technicien dispose de ses deux mains libres en permanence, ce qui lui confère un gage de sécurité non négligeable.

Une nouveauté au service des techniciens et des clients de Chubb

La solution mise au point grâce à ce partenariat permet à Chubb une nouvelle réactivité et offre des services complémentaires pour les dépannages techniques, enjeu clé pour l’entreprise.

Elle est un support au service de ses clients : en permettant une assistance rapide et sécurisée qui permettra la résolution de problèmes à distance ou qui facilitera la préparation d’une intervention prochaine de ses techniciens.

Elle est également au service des techniciens en interne, pour faciliter leur intégration quand ils arrivent dans l’entreprise et pour appuyer leur formation sur le terrain. La solution facilite le partage de connaissances et leur montée en compétence.

Un positionnement tourné vers l’innovation et l’expérience client améliorée

Le partenariat illustre l’engagement commun de Chubb et AMA pour l’innovation, l’engagement des deux entreprises pour rendre accessibles les avancées technologiques à leurs collaborateurs ainsi qu’à leurs clients.

Une solution qui répond aux enjeux RSE de Chubb

Cette innovation participe à l’avancée des enjeux RSE de Chubb en diminuant les déplacements de ses équipes sur le terrain, limitant ainsi les risques routiers et diminuant in fine l’empreinte carbone de l’entreprise.