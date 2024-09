Christophe Malapris, Vade (groupe Hornetsecurity) : N’attendez pas d’être attaqué pour vous protéger

septembre 2024 par MARC JACOB

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Christophe Malapris : Depuis notre rapprochement avec le groupe Hornetsecurity en mars, notre gamme de produits et solutions a considérablement grandi. Comme toujours nous souhaitons mettre l’accent sur la cybersécurité, la prévention et l’intérêt de la formation des employés en tant que première ligne de défense avec notre Security Awareness Solution.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Christophe Malapris : Cette année notre conférence sera présentée par Romain Basset (Director Customer Services) s’intitule « Des Malwares aux Matriochkas : La traque. TA ou Threat Actor » et propose une plongée au cœur des cybercriminels russophones récemment impliqués dans ces attaques contre des entreprises françaises. Nous dévoilons les méthodes de ces TA, qui vont de la petite délinquance aux réseaux sophistiqués de cyber-espions, et présentons la traque minutieuse menée par nos analystes. Ce travail, mené sur plusieurs mois, nous a permis de comprendre leur fonctionnement et de neutraliser leurs menaces. L’objectif est de sensibiliser et d’apporter des solutions concrètes pour contrer ces nouvelles formes de cybercriminalité.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Christophe Malapris : En 2024 notre offre a déjà largement évoluée avec l’intégration des solutions du groupe Hornetsecurity. Des solutions toujours plus innovantes pour faciliter la conformité, la restauration, tout cela via une plateforme unique efficace et simple à utiliser . Restez à l’écoute, des nouveautés sont encore à venir très bientôt.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Christophe Malapris : Comme indiqué, nous allons encore annoncer de nouvelles solutions et nous cherchons continuellement à les améliorer pour répondre au mieux aux attentes de nos clients.

Vous nous retrouverez sur plusieurs salons incontournables d’ici la fin de l’année : le Salon des Maires de France à Paris, l’European Cyber Week à Rennes et CBC à Toulouse. Début 2025, nous vous retrouverons, entre autre, au Riskintel Summit à Paris, à Cannes à l’IT & Cybersecurity Meetings et bien entendu au Forum InCyber à Lille où nous ne passerons pas inaperçus !

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Christophe Malapris : Le message de Vade reste constant et devient encore plus puissant depuis que nous avons rejoint le groupe Hornetsecurity. Nous connaissons la difficulté et la complexité des missions des RSSIs, nous qui les accompagnons au quotidien.

Et notre premier conseil est le même : « N’attendez pas d’être attaqué pour vous protéger. Installez les bonnes solutions nouvelle génération et formez vos salariés avec les bons outils, continuellement, pas seulement pour cocher les cases d’un tableau qui vous rassure. Faites d’eux votre première ligne de défense ».