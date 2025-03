Chokepoints : quelle est cette stratégie cyber qui permet aux responsables sécurité de mieux cibler leurs efforts ?

mars 2025 par Nicolas Cote, Chief Transversal Cybersecurity Architect chez TEHTRIS

Confrontées à une recrudescence des cyberattaques et à une pénurie de compétences, les équipes de sécurité sont submergées par un nombre croissant de vulnérabilités. Cette situation est exacerbée par l’essor de l’IA générative, perçue comme une menace par près de la moitié des entreprises (47%), qui craignent une escalade technologique avec des attaques plus sophistiquées et massives.

La stratégie des chokepoints

Confrontées à des besoins qui dépassent leurs capacités, les équipes de sécurité sont souvent incapables de trier, prioriser et réagir efficacement aux menaces. Cette situation exige une nouvelle approche de défense, où la stratégie des chokepoints se révèle particulièrement pertinente.

Emprunté au vocabulaire militaire, le terme « chokepoint » désigne un point de passage stratégique. En cybersécurité, il s’applique aux points de convergence critiques du réseau, des zones de transit privilégiées pour de multiples vecteurs d’attaque.

L’efficacité de cette approche réside dans l’identification et la sécurisation de ces points névralgiques, permettant de neutraliser simultanément un large éventail de menaces.

Pour Nicolas Cote, Chief Transversal Cybersecurity Architect chez TEHTRIS : “Les approches traditionnelles de filtrage des menaces ne sont plus suffisamment efficaces et alourdissent le travail des équipes SOC, faisant déjà face à un manque de ressources et à une accumulation des problèmes de sécurité à traiter.”

Dans le contexte actuel, la stratégie des chokepoints offre un avantage significatif : elle simplifie la surveillance et permet aux équipes SOC de concentrer leurs efforts de manière plus efficace. Cette approche se traduit par :

• Un impact accru des mesures de sécurité : en ciblant les points les plus vulnérables, la protection est maximisée.

• Une utilisation rationnelle des ressources : les efforts sont concentrés là où ils sont le plus nécessaires, évitant la dispersion sur des points d’entrée moins critiques.

• Une optimisation des flux de travail : la réduction du volume d’alertes facilite la priorisation des incidents les plus graves, permettant une réponse plus rapide et efficace.

“Le défi pour les entreprises aujourd’hui ne consiste plus seulement à détecter les menaces, mais à savoir où concentrer les efforts et comment réagir rapidement. Cette approche chokepoints, que l’on retrouve dans la TEHTRIS XDR AI PLATFORM, nous permet d’aider les équipes SOC à réduire la complexité et mieux anticiper les cybermenaces”, ajoute Nicolas Cote.