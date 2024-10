Chiffre important : 2/3 des RSSI n’ont pas assez de personnel pour résoudre les incidents de sécurité - Frédéric Najman répond

octobre 2024 par Frédéric Najman, Spécialiste en Cybersécurité du SFPN

Dans son enquète 2023 sur L’attractivité et la représentation des métiers de la cybersécurité, L’Anssi (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) met en exergue un cruel manque de talents en cybersécurité. L’étude Cybersecurity Workforce 2023 révèle que 67 % des professionnels de la cybersécurité manquent du personnel nécessaire pour prévenir et résoudre les problèmes de sécurité. 4 millions de postes en cybersécurité sont à pouvoir dans le monde dont 15.000 en France.

Dans un contexte marqué par les récentes vagues de cyberattaques visant les intérêts français, le SFPN (Syndicat Français des Professionnels du NoCode) analyse cette problèmatique, sachant que la cybersécurité sera l’un des thèmes principaux du NoCode Summit 2024, qui se tiendra les 16 et 17 octobre prochains à Station F, Paris.

Frédéric Najman, Spécialiste en Cybersécurité du SFPN, ajoute : « La Cybersécurité est un secteur d’avenir pour la nouvelle génération, car elle se trouve au centre des préoccupations et concerne tout le monde, du patron de TPE - PME jusqu’aux RSSI de grands groupes. Le NoCode / LowCode permet d’aller plus vite, de faire des économies et d’être plus agile, et contribue aux efforts de sensibilisation pour déconstruire les préjugés et attirer les jeunes vers la filière en leur présentant la diversité des profils et des métiers qui existe. »