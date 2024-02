Chester Wisniewski, Sophos : Le groupe de hackers LockBit visé par une opération de police internationale

février 2024 par Chester Wisniewski, Global Field CTO chez Sophos

« Lockbit est devenu le groupe de ransomware le plus prolifique depuis que Conti a quitté la scène au milieu de l’année 2022. La fréquence de leurs attaques, combinée à l’absence de limites quant au type d’infrastructure qu’ils paralysent, en a fait le groupe le plus destructeur de ces dernières années. Tout ce qui peut perturber leurs opérations et semer la méfiance parmi leurs affiliés et leurs fournisseurs est une grande victoire pour les forces de l’ordre.

Il ne faut cependant pas se réjouir trop vite. Une grande partie de leur infrastructure est toujours en ligne, ce qui signifie probablement qu’elle échappe à l’emprise de la police et que les criminels n’ont pas été appréhendés. Bien que la victoire ne soit pas complète, comme ce fut également le cas avec Qakbot, le fait d’imposer des perturbations, d’alimenter leur peur d’être pris et d’augmenter les frictions liées au fonctionnement de leur syndicat criminel est toujours une victoire.

Nous devons continuer à nous unir pour augmenter leurs coûts jusqu’à ce que nous puissions tous les mettre là où ils doivent être : en prison. »