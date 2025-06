CHEOPS TECHNOLOGY ouvre une nouvelle agence à Aix-en-Provence

Depuis la création de l’entreprise il y a 20 ans, CHEOPS TECHNOLOGY porte l’ambition de démocratiser les innovations numériques aux PME, ETI et organisations publiques afin de leur proposer les meilleures infrastructures informatiques sécurisées, fiables et adaptées à leurs besoins. Cet engagement se retrouve ainsi dans un réseau d’implantations régionales particulièrement fort, au plus près des clients de l’entreprise et de leurs besoins, grâce à des agences à Bordeaux, Paris, Nantes, Orléans, Tours, Toulouse, Lyon, Nancy, Rouen, Strasbourg et Lille.

La nouvelle agence de CHEOPS TECHNOLOGY à Aix-en-Provence qui sera rapidement dotée d’une dizaine de collaborateurs vient compléter ce maillage territorial, dans une région où l’entreprise était absente depuis 2014. L’agence couvrira depuis « la ville aux mille fontaines » l’ensemble du Sud-Est de la France.

Cette nouvelle implantation est portée par Patrice Gouin, Directeur d’Agence. Précédemment Responsable des partenaires de la région au sein de Hewlett Packard Enterprise, basé à Marseille, Patrice Gouin fera bénéficier la nouvelle agence de son excellente connaissance du tissu économique local et de son expertise.

Depuis Aix-en-Provence, CHEOPS TECHNOLOGY pourra proposer aux entreprises de la région ses toutes dernières innovations dans le domaine du cloud, tels que iCod X – une alternative à VMware développée en partenariat avec Nutanix -, Hyper Storage pour du débordement de stockage sans Capex, iCod Backup pour une sauvegarde souveraine du Cloud Public, ou encore Hyper Kub, une plateforme Kubernetes as a Service souveraine, idéale pour la modernisation des applications et l’agilité en entreprise.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, les clients pourront retrouver iCod Private AI, un service d’IA générative agnostique en termes de SLM et de LLM, tourné vers l’amélioration de la prédictibilité des modèles d’affaires des entreprises et la réduction du time to market. Sans oublier, pour répondre à des enjeux de plus en plus pressants pour les organisations régionales, une offre complète de cybersécurité avec notamment l’offre CyberPatriot, un Security Operations Center externalisé.