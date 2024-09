Checkmarx s’associe à ZAP

septembre 2024 par Marc Jacob

Checkmarx renforce son support des solutions open source avec l’outil DAST le plus utilisé au monde, Zed Attack Proxy (ZAP). ZAP a été conçu pour aider les professionnels de la sécurité des applications (AppSec) à identifier et à remédier les vulnérabilités potentielles dans les applications web. Simon Bennetts, Rick Mitchell et Ricardo Pereira, les responsables de ZAP, rejoindront Checkmarx en tant que collaborateurs pour créer la prochaine génération de l’offre DAST de Checkmarx, tout en continuant à investir dans le projet open source et à développer leur communauté. Depuis décembre 2021, ZAP a effectué plus de 353 724 090 analyses et livré plus de 30 058 294 650 alertes.

Cette nouvelle collaboration de Checkmarx avec les dirigeants de ZAP, alliée à un engagement encore plus fort avec la communauté open source, contribuera à créer de la valeur durable pour les développeurs. Au cours des dernières années, Checkmarx a livré des projets open-source réussis impliquant des millions d’utilisateurs actifs et de téléchargements, parmi lesquels on peut citer KICS, 2MS, CxFlow, Vorpal, ImageX et bien d’autres. Avec ZAP, Checkmarx s’engage résolument envers la communauté open source, en offrant aux équipes de développement et de sécurité la solution AppSec la plus complète et avancée au monde.

Les membres de la communauté ZAP bénéficieront de :

L’engagement renforcé de Checkmarx envers la communauté open source, comme en témoignent les divers outils maintenus par l’entreprise. Les fondateurs de ZAP et les experts open source de Checkmarx contribueront au maintien et à l’amélioration de l’outil DAST.

L’expertise open source de l’équipe de recherche de Checkmarx, en particulier dans le domaine de la fidélité et de la précision du moteur. Travailler en collaboration avec l’équipe de ZAP permettra d’obtenir des fonctionnalités encore plus robustes et fiables.

Des informations à valeur ajoutée provenant des clients de Checkmarx pour aider à guider les futurs développements de ZAP, afin de lui permettre de répondre plus efficacement aux besoins du monde réel.

Une variété de ressources pour développer les top fonctionnalités plébiscitées par la communauté.

Les clients de Checkmarx bénéficieront de :

Développement amélioré du moteur, garantissant de disposer de l’offre DAST la plus sécurisée, moderne et optimisée. La nouvelle équipe étendra et améliorera ZAP avec de nouvelles fonctionnalités innovantes afin qu’il puisse être exploité à la fois seul et au sein de Checkmarx DAST, solution complète intégrée à la plateforme Checkmarx One.

Une intégration optimisée dans la plateforme Checkmarx One, y compris une meilleure corrélation, une expérience utilisateur simplifiée et plus de fluidité pour les développeurs.

De nouvelles fonctionnalités innovantes rendues possibles par l’association de l’équipe de développement de Checkmarx et de l’équipe de ZAP, qui ont contribué à presque toutes les parties du code et apporté une expertise sans précédent pour conduire des améliorations plus rapides et plus précises.

Accès direct aux connaissances des experts de Checkmarx et de l’équipe de ZAP.

Amélioration continue de la précision du moteur sur la base des recherches de Checkmarx et de l’intégration des informations issues de ses clients