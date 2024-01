Checkmarx renforce son intégration avec ServiceNow

janvier 2024 par Marc Jacob

Checkmarx renforce son intégration avec ServiceNow DevOps pour accélérer les opérations de sécurité applicatives. La plate-forme cloud native AppSec Checkmarx One et les plug-ins de tests de sécurité de code statique Checkmarx SAST sont disponibles dès à présent dans le ServiceNow Store . Ils vont permettre de rationnaliser efficacement la sécurité des applications au sein de la chaîne d’outils DevOps et de réduire le risque autour du développement d’applications cloud-natives.