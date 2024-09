Check Point Software Technologies Ltd. a été nommée entreprise « Leader » dans le dernier rapport Frost & Sullivan Email Security Radar

septembre 2024 par Marc Jacob

Check Point Software Technologies Ltd. a été nommée entreprise « Leader » dans le dernier rapport Frost & Sullivan Email Security Radar. La solution Check Point Harmony Email & Collaboration a été récompensée pour son impressionnante technologie qui intègre une intelligence artificielle (IA) avancée et une approche centrée sur l’utilisateur pour offrir aux entreprises une protection optimale de leurs e-mails.

La sécurité des e-mails reste un enjeu majeur pour les entreprises quelle que soit leur taille. Selon le rapport de sécurité 2024 de Check Point, l’e-mail représente toujours la première porte d’entrée pour les infections initiales et représente 88 % de toutes les diffusions de fichiers malveillants. Face à cette statistique alarmante, amplifiée par la présence des outils IA qui génèrent des e-mails de phishing personnalisés, il est impératif pour les entreprises de mettre en place des stratégies globales afin de protéger leurs données sensibles et leurs équipes.

Les 50 moteurs basés sur l’IA et les impressionnantes capacités de renseignement sur les menaces de Check Point ThreatCloud AI lui permettent, selon Frost & Sullivan, de se démarquer de ses concurrents. Sarah Pavlak, Industry Principal Cybersecurity chez Frost & Sullivan précise que : « À la différence de ses nombreux concurrents, Check Point a réussi à mettre en avant ses prouesses en matière d’IA grâce à des statistiques impressionnantes. La technologie de pointe qu’elle propose permet de renforcer la sécurité des e-mails et de garantir ainsi aux clients qu’ils seront bien protégés. » La solution Harmony Email & Collaboration associée à des moteurs alimentés par l’IA extrêmement performants pour détecter les menaces véhiculées par les e-mails, offrent un ensemble complet de fonctionnalités : quarantaine unifiée, surveillance DMARC, capacités d’archivage et bannières intelligentes, qui lui permettent de proposer une solution de sécurité des e-mails très complète.

Frost & Sullivan a également souligné la robustesse de la R&D de Check Point et la force de son équipe de recherche sur les menaces. Cette expertise propose aux clients des informations avancées qui alimentent l’IA de ThreatCloud et le développement des solutions. « Depuis trois ans, le nombre de clients de Harmony Email & Collaboration a été multiplié par huit. Ce chiffre prouve à la fois l’urgence d’une sécurité avancée pour les e-mails et en même temps le bien-fondé de notre offre », explique Gil Friedrich, vice-président responsable de la sécurité des e-mails chez Check Point Software. « Nous sommes fiers de recevoir cette nouvelle récompense, elle salue nos efforts constants et la volonté d’offrir des solutions avancées de sécurité des e-mails. Cet investissement permanent dans l’innovation est au cœur de notre mission de servir nos clients. » Check Point Harmony Email Collaboration est intégré à la plateforme Check Point Infinity, un écosystème exhaustif qui fournit une sécurité professionnelle au niveau du centre de données, du réseau, du cloud, de la succursale et des utilisateurs qui travaillent à distance, grâce à un système de gestion unifié. Le dernier benchmark de sécurité de Miercom a révélé que Check Point Infinity Platform avait enregistré un taux de prévention du phishing de 100 % et un taux de blocage des nouveaux malwares de 99,8 %, deux résultats qui sont absolument exceptionnels.