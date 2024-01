Check Point Software dévoile Infinity AI...

janvier 2024 par Marc Jacob

Check Point Software Technologies Ltd. annonce le lancement de la première génération d’Infinity AI Copilot. Misant sur la convergence des technologies de l’IA et du cloud, Infinity AI Copilot répond à la pénurie mondiale croissante de professionnels de la cybersécurité en dynamisant le rendement et l’efficacité des équipes de sécurité.

Les enjeux de la cybersécurité n’ont jamais été aussi complexes ni aussi urgents. Les ransomwares ont connu une augmentation spectaculaire de 90 % en 2023. En moyenne, les entreprises ont subi 60 000 cyberattaques (https://apo-opa.co/3vUiURI) au cours de l’année. De plus, elles sont confrontées à une pénurie de professionnels compétents dans le monde entier. Devant cette réalité, assurer une sécurité efficace des réseaux et des données peut se révéler difficile et exigeant. Fruit de 30 ans d’expérience en matière de cybersécurité de bout en bout, Infinity AI Copilot est un allié de taille pour les équipes chargées de la sécurité. Grâce à la puissance de l’IA générative (GenAI), Infinity AI Copilot assume simultanément les fonctions d’assistant administratif et analytique. La solution automatise les tâches de sécurité complexes et met à disposition des solutions proactives pour lutter contre les problèmes de sécurité. Elle réduit également considérablement le temps consacré aux tâches de routine et permet aux équipes de sécurité de focaliser davantage leur attention sur l’innovation stratégique. Par ailleurs, elle s’intègre parfaitement à la plateforme Check Point Infinity pour offrir une expérience de sécurité unifiée, depuis les terminaux jusqu’au réseau, en passant par le cloud.

Capacités principales :

• Une gestion accélérée de la sécurité : Infinity AI Copilot permet d’économiser jusqu’à 90 % du temps passé à la gestion des tâches de sécurité, comme l’analyse des événements, les mises en œuvre et le dépannage. Ainsi, les professionnels de la sécurité peuvent consacrer davantage de temps à l’innovation stratégique.

• Gérer et déployer des politiques de sécurité : gérer, modifier et déployer automatiquement les règles d’accès et les contrôles de sécurité spécifiques à la politique de chaque client.

• Améliorer l’atténuation et la réponse aux incidents : exploiter l’IA dans la recherche, l’analyse et la résolution des menaces.

• Surveiller l’ensemble des solutions et de l’environnement : Infinity AI Copilot permet de superviser tous les produits de l’ensemble de la plateforme Check Point Infinity, du réseau au cloud en passant par l’espace de travail, pour en faire un véritable assistant polyvalent.

• Traitement simple du langage naturel : les échanges avec Infinity AI Copilot GenAI sont aussi simples qu’avec un être humain. Le système comprend et répond via un chat accessible dans toutes les langues pour simplifier la communication et l’exécution des tâches pour les utilisateurs. Le langage naturel permet une interaction transparente et une exécution efficace des tâches.

À la différence des solutions d’IA déjà disponibles sur le marché, Infinity AI Copilot est une solution complète qui couvre les différents aspects de la sécurité avec des capacités qui dépassent l’analyse des menaces et qui incluent la gestion des politiques d’accès à l’informatique. Contrairement aux solutions conceptuelles proposées par ses concurrents, Infinity AI Copilot se démarque en termes de disponibilité et d’application pratique.

Infinity AI Copilot est actuellement disponible dans sa version préliminaire. Le lancement de la version intégrale quant à elle est prévue au deuxième trimestre. Les futures innovations comprennent des fonctions d’assistance proactive et de gestion autonome des politiques.

