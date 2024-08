Check Point Software acquiert Cyberint

août 2024 par Marc Jacob

Pilotée par l’IA, la solution de gestion des risques externes de Cyberint viendra enrichir la plateforme Check Point Infinity, en fournissant des renseignements collaboratifs sur les menaces avancées.

Cette acquisition renforcera considérablement les capacités du centre d’opérations de sécurité (SOC) de Check Point et élargira son offre de gestion des renseignements sur les menaces. Les capacités avancées de Cyberint seront intégrées dans la plateforme Check Point Infinity pour la prévention collaborative des menaces et seront également disponibles en tant que service géré via les services de la plateforme Check Point Infinity.

Fondée en 2010 et comptant plus de 170 employés dans le monde, Cyberint est l’une des entreprises de gestion des risques externes qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché. Reconnue comme « Entreprise de l’année » en 2023 par Frost & Sullivan dans la catégorie Atténuation et gestion des risques externes.