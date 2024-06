Check Point SecureAcademy lance une subvention annuelle de 60 000 $ (56 000 €) destinée à combler le manque de compétences en cybersécurité dans le monde universitaire

juin 2024 par Marc Jacob

Face à la pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité dans un contexte de cybermenaces cyber, Check Point Infinity Global Services SecureAcademy présente une nouvelle initiative de subvention, conçue pour fournir aux établissements d’enseignement et aux organisations à but non lucratif les ressources essentielles nécessaires à l’amélioration de leurs programmes de formation en cybersécurité. La subvention SecureAcademy fournira à chaque partenaire existant et nouveau de SecureAcademy une subvention annuelle d’une valeur maximale de 60 000 $ en contenu et en services. Cette annonce souligne l’engagement de Check Point à encourager la prochaine génération de professionnels de la cybersécurité et à combler le manque de compétences dans ce domaine essentiel.

Promouvoir l’excellence en matière d’éducation

Cette initiative de subvention est conçue pour ajuster l’offre à la communauté universitaire, où les institutions sont constamment à la recherche de programmes, parfois en commun, de fournisseurs sous la forme de subventions. La subvention SecureAcademy renforcera les partenariats existants, relancera d’anciens partenariats et encouragera de nouvelles connexions. En fournissant ces ressources, davantage d’étudiants pourront profiter de ces formations en cybersécurité et améliorer leurs compétences dans ce domaine.

Détails et avantages de la subvention :

La subvention SecureAcademy offrira une série complète d’avantages aux partenaires, notamment :

– Livres électroniques / ebooks : Fournir à chaque étudiant une large gamme de livres électroniques sur la cybersécurité afin d’améliorer le programme et l’apprentissage, nécessaire pour assurer l’obtention de la certification de l’industrie.

– Sessions de formation des formateurs : Formation officielle à la certification Check Point pour les éducateurs afin de s’assurer qu’ils sont équipés des dernières connaissances et méthodes d’enseignement en matière de cybersécurité.

– Remises sur les services Infinity Global : Des économies substantielles sur une variété de crédits Infinity Global Services pour la formation et les services.

– Conférenciers invités Check Point : Opportunités d’accueillir des conférenciers experts, allant d’ingénieurs en sécurité à des experts techniques, discutant d’une variété de sujets allant de l’IA aux tendances de la cybersécurité, en passant par les menaces émergentes de l’industrie de Check Point, lors d’événements éducatifs et de conférences. Ces sessions offriront également aux étudiants des aperçus précieux sur les expériences de carrière dans le monde réel comme base pour leurs propres carrières futures.

– Billets d’événements virtuels exclusifs : Accès à des événements virtuels de premier plan mettant en vedette des leaders de l’industrie et des connaissances de pointe en matière de cybersécurité, encourageant l’engagement au sein de la communauté de la sécurité.

En fournissant le contenu et les services décrits, les partenaires peuvent dispenser une éducation à la cybersécurité au plus haut niveau.

Avantages supplémentaires du programme :

– 40% de réduction sur les crédits Infinity Global Services pour les universités et les organisations à but non lucratif

– 85% de réduction pour tous les examens de certification (illimité)

– Contenu autodidacte sur une bibliothèque de contenus en ligne (illimité)

– Engagement avec les équipes locales de Check Point (en fonction de leur disponibilité)

– Licences logicielles (1 par an)

"La bourse SecureAcademy permet non seulement d’enrichir les individus avec des connaissances de pointe, mais aussi d’encourager une communauté qui se consacre à avoir un impact significatif sur la cybersécurité", déclare Boris Choo, partenaire SecureAcademy à l’école polytechnique de Singapour. "Grâce à SecureAcademy, vous acquérez de l’expertise et participez à un effort collectif pour protéger les espaces numériques, en donnant aux générations futures les moyens de lutter contre les cybermenaces."

"Chez Check Point, nous sommes profondément engagés dans la promotion de la prochaine génération de professionnels de la cybersécurité. Notre programme SecureAcademy fournit aux établissements d’enseignement et aux organisations à but non lucratif des ressources précieuses qui leur permettent d’améliorer leurs programmes de formation en cybersécurité", a déclaré Shay Solomon, directeur de Check Point Infinity Global Services. "En collaborant avec nos partenaires, nous visons à combler le manque de compétences dans ce domaine critique et à sécuriser notre avenir numérique."