ChapsVision acquiert Sinequa et boucle une 3ème levée de fonds

novembre 2024 par Marc Jacob

ChapsVision annonce l’acquisition de Sinequa et lève 85 M€ auprès de ses investisseurs historiques (Tikehau Capital, gestionnaire d’actifs alternatifs, Qualium Investissement, Bpifrance, GENEO Capital) et de son nouvel investisseur Jolt Capital.

ChapsVision annonce l’acquisition de Sinequa, spécialiste des moteurs de recherche d’entreprise (entreprise search engine) augmenté du RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Sinequa, acteur majeur de l’IA et du RAG, reconnu par Gartner et Forrester, bénéficie aujourd’hui d’une forte croissance, accélérée par l’intérêt suscité par l’IA générative. Sinequa dispose d’un portefeuille de clients prestigieux avec des références mondiales parmi lesquelles figurent Pfizer, AstraZeneca, TotalEnergies, Alstom, Airbus, ou encore la Nasa.

ChapsVision capitalisera sur cette acquisition pour aider les organisations à accélérer leur adoption de l’IA et l’IA générative, en accompagnant la transition des expérimentations en solutions de production dans un contexte sécurisé.

La technologie issue de cette acquisition stratégique enrichira ArgonOS, la plateforme de traitement de la donnée massive et hétérogène de ChapsVision. Elle accentuera en particulier ses capacités :

de collecte de données via de nombreux connecteurs additionnels ;

et de recherche avec toute l’ingénierie de pointe du search et du RAG de Sinequa.

Outre cette complémentarité technologique, ChapsVision capitalisera sur cette acquisition pour accélérer son développement à l’international (Europe, Amérique du Nord) et sur des marchés à fort potentiel tels que le secteur pharmaceutique, l’industrie ou encore la finance.

L’aquisition de Sinequa est financée par des apports en nature ainsi que par une troisième levée de fonds pour le groupe de 85 M€ qui permettra également à ChapsVision de poursuivre son développement à l’international. Les actionnaires historiques de ChapsVision - Tikehau Capital, Bpifrance, Qualium Investissement, GENEO Capital - et Jolt Capital, nouvel investisseur, financent cette opération.

Les conseils qui ont accompagné cette opération sont :

ChapsVision

Conseils due diligence : E&Y (Juridique), Grant Thornton (Finance, Social et Fiscal)

M&A juridique : Valther Avocats

Stratégie : Altman Solon

Fiscal : Arsène Taxand

Finance : Accuracy

Investisseurs historiques de Chapsvision : Qualium Investissement, Tikehau, Bpifrance et GENEO Capital

M&A juridique : Goodwin Law, Willkie Farr & Gallagher, Proskauer Rose LLP

Actionnaires de Sinequa (dont Jolt Capital)

Banque conseil (M&A) : Clipperton

M&A juridique : Joffe & Associés