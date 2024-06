ChapsVision acquiert Articque

juin 2024 par Marc Jacob

Cette acquisition permet d’unir deux entreprises, partageant une vision commune de l’excellence technologique et du savoir-faire français en matière de traitement de la donnée.

A l’intersection des SIG (Système d’Information Géographique) et de la BI (Business Intelligence), Articque dédie ses solutions autour de la géolocalisation intelligente : les cartes mettent ainsi en lumière des phénomènes, des données et des tendances. Les clients utilisant ces solutions dans leurs activités marketing, commerciale ou de relation clients bénéficient ainsi de la geo-contextualisation, atout majeur, source de différenciation et de pertinence pour une meilleure prise de décision.

Articque aide les organisations à optimiser leurs décisions grâce à une compréhension approfondie des données géographiques. Ses solutions sont largement adoptées dans les domaines du géomarketing, de la sectorisation commerciale ou encore de la data visualisation pour les observatoires publics. Elles sont utilisées par plus de 1500 utilisateurs au sein de 450 clients grands comptes, ETI et organismes publics qui gagnent en performance grâce à une connaissance approfondie de leurs territoires.

Par cette acquisition, le groupe ChapsVision ambitionne de créer de nombreuses synergies autour de ses solutions dans les domaines du CRM, du Marketing Automation, de la Gestion Commerciale, de la Gestion de Forces de vente terrain, du Merchandising ou encore du SIG, en mettant à disposition de ses utilisateurs de nouvelles fonctionnalités les rendant capables de :

Identifier de nouveaux gisements de prospection et de croissance.

Mieux déployer leurs forces commerciales terrain ou leurs investissements marketing (sectorisation, contextualisation).

Mieux servir un client ou citoyen en fonction de son environnement (économique, écologique, météorologique...).

Enrichir ses traitements par de la donnée externe (profiling client, analyse de risques...).

Valoriser la donnée publique pour améliorer le pilotage des territoires.

Cet enrichissement de traitement géospatial des données sera disponible dans les offres du groupe ChapsVision à court terme.