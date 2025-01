Changement de Présidence au CESIN

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Fabrice Bru, directeur cybersécurité et architecture de la STIME - Groupement Les Mousquetaires, est élu Président du Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique.

Le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique) a annoncé l’élection par le Conseil d’administration, de Fabrice Bru à la Présidence de l’association. Il succède à Mylène Jarossay, Chief Information Security Officer de LVMH, qui occupait cette fonction depuis le 22 juin 2019.

Acteur historique et engagé du CESIN, Fabrice Bru, co-fondateur de l’association est un membre clé depuis sa création. Il siège au Conseil d’administration depuis 2018, contribuant activement à l’évolution stratégique du club et à ses initiatives en faveur de la cybersécurité des organisations.

Son parcours est marqué par une solide expertise. Titulaire d’une maîtrise en mathématiques obtenue à l’Université Pierre et Marie Curie (1998) et d’un DESS en Enseignement Supérieur Industriel (1999), il a récemment complété sa formation en 2024, avec un Exécutif MBA en « Stratégie et Intelligence Économique » à l’École de Guerre Économique.

Fabrice Bru débute sa carrière en 1998 au sein du cabinet ERCOM, avant de rejoindre le Groupe Danone en 2003 au poste de Responsable Sécurité des Systèmes d’Information. En 2008, il intègre la maison Louis Vuitton en tant que responsable de la cybersécurité. Depuis 2018 il a rejoint la STIME - Groupement Les Mousquetaires, où il est actuellement directeur cybersécurité et architecture.

Une présidence placée sous le signe de l’expertise et de la continuité

En succédant à Mylène Jarossay, Fabrice Bru s’inscrit dans une démarche de continuité et d’innovation pour renforcer la position du CESIN comme acteur clé de la cybersécurité en France. Son expertise, associée à une connaissance approfondie des enjeux économiques et stratégiques du numérique, constitue un atout majeur pour accompagner les membres du CESIN face aux défis croissants de la transformation numérique et des cybermenaces.

Fabrice Bru déclare : « Le CESIN est avant tout une communauté d’experts engagés et passionnés, unie par une vision commune qui est de faire de la cybersécurité un levier de confiance et de résilience pour nos organisations. Je tiens à saluer le remarquable engagement de Mylène Jarossay, qui a su porter cette vision avec brio et toujours beaucoup d’inspiration. En tant que Président, je m’attacherai à poursuivre cette dynamique collective et à accompagner nos membres face aux défis croissants de la cybersécurité. »

Composition du Conseil d’administration du CESIN

Mylène Jarossay, Group CISO LVMH, vice-présidente du CESIN, suppléante du Président

Frank Van Caenegem, CISO EMEA, Schneider Electric, vice-président du CESIN, en charge des relations internationales

Arnaud Martin, Directeur des Risques Opérationnels, Groupe Caisse des Dépôts, vice-président du CESIN, en charge des liens avec les Ministères et Autorités Publiques

Estelle Tchigique Boyer, Group CISO, CNP Assurances

Loïs Samain, RSSI, EDF Hydro

Olivier Stassi, Deputy Group CISO, Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Vincent Lefret, RSSI, U TECH

Didier Gras, CISO Banque Commerciale en France - BNP Paribas

Eric Doyen, Directeur Sécurité Opérationnelle du SI, Groupe Malakoff Humanis

Hervé Dubillot, Directeur Cybersécurité, groupe Pomona

Mahmoud Denfer, Director cybersecurity Technip Energies

Eric Doyen conserve sa fonction de Trésorier, et Didier Gras reste Secrétaire Général. Alain Bouillé accompagne le Conseil d’administration en qualité de Délégué Général et porte-parole de l’association.