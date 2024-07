CGI sélectionnée comme partenaire technologique du Federal Bureau of Investigation pour faire avancer ses initiatives de modernisation

juillet 2024 par Marc Jacob

CGI Federal Inc., une filiale d’exploitation en propriété exclusive de CGI Inc. aux États-Unis, a été choisie comme partenaire technologique du Federal Bureau of Investigation (FBI) pour aider le Bureau à réduire ses coûts et améliorer la réussite de ses projets et programmes grâce à la modernisation de ses systèmes informatiques. La sélection de CGI permet à l’entreprise de soumissionner des bons de commande sous l’accord d’achat général (Blanket Purchase Agreement, ou « BPA ») Information Technology Supplies and Support Services 2nd Generation (ITSSS-2) du FBI, dont le plafond est évalué à 8 milliards $ US. Ce nouveau BPA est accordé selon l’appel d’offres pour un contrat à échéances et à fournisseurs multiples (MAS) de la General Services Administration (GSA).

« En tant que partenaire de confiance du FBI et du département de la Justice des États-Unis, nous aidons ces organisations à accélérer leur transformation numérique pour produire des résultats d’affaires concrets et atteindre des objectifs critiques à leur mission, a indiqué Clay Goldwein, vice-président principal et responsable de l’unité d’affaires Sécurité nationale et justice chez CGI.

Sous le BPA, CGI proposera ses services mondiaux, son écosystème mondial de solutions et son vaste réseau d’alliances pour fournir des conseils en management, de l’intégration de systèmes et des services en mode délégué pour générer de la valeur et permettre au FBI de réaliser ses objectifs actuels et futurs.

« Cette nouvelle entente permettra à CGI de tirer parti d’une décennie de collaboration fructueuse avec le FBI afin de mettre à profit les talents, les outils et les technologies émergentes dont ce dernier a besoin pour prospérer dans le contexte actuel d’évolution rapide des missions et des technologies, a ajouté Robert Moskowitz, vice-président, services-conseils chez CGI. De plus, la présence de CGI dans les emplacements du FBI comme la région de la capitale nationale et Huntsville, en Alabama, nous permet de soutenir la réorientation stratégique et d’autres initiatives du FBI en tirant parti du talent local des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. »