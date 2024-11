CEME dévoile son offre « IA Ready »

novembre 2024 par Marc Jacob

CEME, entreprise nationale de référence pour le génie électrique, le génie climatique et la maintenance, dévoile son offre « IA Ready » qui vise à optimiser la consommation énergétique des datacenters dans un contexte d’émergence généralisée de l’intelligence artificielle. Cet événement phare de l’écosystème datacenter se tiendra les 27 et 28 novembre à Paris Porte de Versailles.

Fort d’une offre clé en mains depuis 2017, le groupe CEME est très engagé dans l’efficacité énergétique des process. Il a notamment pu concevoir et réaliser l’installation de systèmes de free cooling permettant d’atteindre un PUE de l’ordre de 1,15, ce qui a été notamment mis en œuvre sur un datacenter de 30 MW, parmi les plus efficients en Europe.

Depuis 2023, le département « Datacenter et clé en main » étudie et déploie des solutions capables de répondre aux nouveaux enjeux de l’IA, nécessitant une puissance de calcul très importante et des systèmes de refroidissement adaptés. Elles répondent aux problématiques suivantes :

Rapidité de déploiement : grâce à des solutions en « plug and play » qui s’adaptent au besoin d’évolutivité des datacenters engendré par les demandes exponentielles de l’IA.

Sobriété : au moyen de solutions de plus en plus performantes qui répondent aux besoins de l’IA avec un PUE entre 1,12 et 1,17.

Réversibilité : via des solutions techniques qui s’adaptent aussi bien à l’IA qu’aux autres usages.