Cellebrite améliore sa solution analytique d’investigation avec Amazon Web Services (AWS)

septembre 2024 par Marc Jacob

À présent disponible pour une utilisation sur site et dans le cloud, Pathfinder réduit considérablement le temps passé par les enquêteurs et les analystes sur les affaires, car ses facultés d’intelligence artificielle (IA) permettent d’identifier rapidement des données et des connexions pertinentes sur de multiples appareils. La solution identifie l’argot et les termes associés aux activités criminelles et permet aux enquêteurs de rechercher et de classer les images explicites, réduisant ainsi le volume d’exposition aux images et aux sons dérangeants. Grâce à la reconnaissance optique des caractères (OCR), Pathfinder rend également les données facilement consultables en scannant et en convertissant le texte des images et des appareils. En outre, grâce aux services de traduction automatisés de Cellebrite Pathfinder, les organismes chargés de l’application de la loi peuvent rapidement surmonter les barrières linguistiques, en accédant rapidement aux données critiques et aux informations sur les preuves numériques dans plusieurs langues.

Pathfinder dans le cloud AWS, composante de la plateforme Case-to-Closure (C2C) de Cellebrite, permet aux agences de toutes tailles d’éliminer à la fois la nécessité d’acheter et de maintenir des serveurs physiques, ainsi que la dépendance commune à l’égard des salles de serveurs dédiées et des salles sécurisées des installations d’informations compartimentées sensibles (SCIF). Grâce à cette mise à jour, les clients peuvent désormais faire évoluer rapidement le stockage et les ressources en fonction de la demande, tout en préservant ces dernières puisqu’ils ne paient que pour ce qui est nécessaire.

Les autres fonctionnalités clés de Pathfinder dans le cloud AWS sont les suivantes :

• Mise en service rapide des ressources : avec le cloud, les entreprises peuvent rapidement mettre en service et hors service des ressources en fonction de leurs besoins, alors que les installations traditionnelles sur site nécessitent des délais plus longs pour l’approvisionnement en ressources.

• Haute disponibilité et redondance : Amazon VPC offre aux clients une haute disponibilité, une redondance en temps réel et des fonctionnalités de basculement avec une sécurité des données et une continuité de l’activité solides, éliminant ainsi la nécessité d’investir dans une infrastructure à haute disponibilité.

• Infrastructure et sécurité et conformité modulables : les clients peuvent moduler leur infrastructure ainsi que les contrôles de sécurité et de conformité en fonction des besoins de leur organisation, sans avoir recours à du matériel physique.