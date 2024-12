cegedim.cloud décroche la qualification SecNumCloud version 3.2 pour CegNumCloud Secured IaaS

décembre 2024 par Marc Jacob

cegedim.cloud -filiale de Cegedim a reçu le 04/12/2024 de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), le Visa de sécurité pour la qualification SecNumCloud version 3.2 de ses prestations de services cloud. cegedim.cloud devient ainsi l’un des premiers fournisseur de cloud à recevoir ce Visa de sécurité ANSSI, garantissant notamment une souveraineté et une indépendance renforcées vis-à-vis des lois extra-européenes. Avec cette qualification, le Groupe Cegedim répond à une double ambition : couvrir ses besoins internes et s’adresser à de nouveaux marchés exigeant des solutions d’hébergement hautement sécurisées.

L’obtention de cette qualification SecNumCloud version 3.2 a nécessité deux années de travail intensif, mobilisant des équipes sur des démarches administratives rigoureuses, des audits complexes, et une mise en conformité complète avec les exigences de l’ANSSI.

Avec cette reconnaissance, cegedim.cloud affirme désormais son engagement à fournir des solutions souveraines, innovantes et adaptées aux enjeux majeurs de cybersécurité dans un contexte de menace cyber en constante augmentation. Sa nouvelle offre qualifiée CegNum Cloud Secured Iaas, est une solution d’infrastructure (IaaS) de haute sécurité, qui permet à cegedim.cloud de répondre aux standards les plus exigeants en matière d’hébergement souverain.

Cette qualification s’inscrit pleinement dans la stratégie globale du Groupe Cegedim et marque une étape clé dans le développement de cegedim.cloud. Elle renforce son offre existante en répondant aux attentes croissantes des clients actuels externes comme internes (dont Cegedim Business Services, immatriculée PDP pour la facturation électronique), tout en ouvrant la voie à de nouveaux marchés stratégiques. Parmi eux figurent les organismes d’importance vitale (OIV), le secteur public et des secteurs particulièrement sensibles tels que l’énergie ou la défense, où la sécurité et la souveraineté des données est une priorité absolue.

Cette qualification consolide la confiance des clients dans les solutions cegedim.cloud en offrant des garanties supplémentaires pour l’hébergement de données critiques et sensibles.