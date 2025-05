Cato Networks triple sa capacité de R&D à Prague

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Prague, un pôle stratégique de talents

Prague est devenue une destination clé pour les entreprises technologiques mondiales, grâce à une main-d’œuvre hautement qualifiée, une excellente qualité de vie et une forte connexion avec l’écosystème d’innovation israélien. À mesure que Cato Networks poursuit son expansion mondiale, Prague offre l’intersection idéale entre excellence technique et accès au marché de l’Union européenne. Contrairement aux entreprises technologiques basées aux États-Unis avec des opérations à Prague, le centre R&D de Cato Networks sur place bénéficie de sa proximité avec le siège de Tel Aviv.

Les ingénieurs de Cato Networks à Prague participent à l’évolution d’une plateforme cloud-native qui fusionne les réseaux et la sécurité. Les talents en ingénierie logicielle et de développement recrutés proviennent de divers domaines liés au réseau et à la sécurité. Cela inclut des ingénieurs spécialisés en données, DevOps, fiabilité de site ; des développeurs Java/Go, C, C++, et front-end ; des experts en recherche en sécurité, support produit, ainsi que des postes généraux et administratifs (G&A).

Cato Networks a récemment été désigné Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour le SASE à fournisseur unique.