Cato Networks nomme Irène Golbéry au poste d’Enterprise Sales Director en France

juillet 2024 par Marc Jacob

Forte de 25 ans d’expérience, Irène Golbéry possède une connaissance approfondie du fonctionnement d’un grand compte, de la première prise de contact à la mise en place d’une stratégie commune.

Avant de rejoindre Cato Networks, Irène Golbéry a occupé le poste de Global Account Executive chez Amazon Web Services (AWS) où elle était en charge du développement d’un grand compte stratégique au niveau mondial. Auparavant, elle a également occupé le poste de Global Client Executive chez VMware notamment pour le compte Capgemini.

De plus, elle a occupé plusieurs postes chez Cisco où elle est restée un peu plus de dix ans. Elle a pu intégrer l’équipe Cyber sécurité pour développer le pôle channel CyberSecurity où elle a été responsable, pendant plus de trois ans, du développement et de l’accélération des ventes avec les principaux partenaires de Cisco Security. Irène Golbéry a également occupé les postes de Business Development Manager Data Center, lors du lancement de l’offre UCS (Unified Computing System) Cisco et du Cloud Computing, pour développer le pôle channel. Elle a aussi été Data Center Technical Leader, où elle a confirmé son expertise technique en routage et switching Cisco.

Irène Golbéry est diplômée de l’Université de Cachan d’un diplôme d’ingénieur en Computer Science & Electronics.