Cato Networks lève 359 millions de dollars

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cato Networks annonce un tour de financement de série G, levant 359 millions de dollars sous la direction de nouveaux investisseurs, incluant Vitruvian Partners et ION Crossover Partners, et d’autres investisseurs existants tels que Lightspeed Venture Partners, Acrew Capital et Adams Street Partners. Cet investissement porte la valorisation de Cato à plus de 4,8 milliards de dollars et son financement total à plus de 1 milliard de dollars, une étape majeure dans la mission de l’entreprise de redéfinir la sécurité d’entreprise à l’ère du numérique et de l’IA.

Cet investissement s’appuie sur l’historique de leadership de Cato Networks, pionnier de la convergence de la sécurité et du réseau dès 2015, avant même que le terme SASE ne soit officiellement défini par Gartner en 2019. La vision de Cato Networks a depuis lors été reconnue et saluée à maintes reprises par les analystes du monde entier.

« Cato Networks a consacré la dernière décennie à construire et optimiser la future génération de solutions de cybersécurité, et nous sommes ravis de nous associer à eux alors qu’ils continuent de repousser les limites de la sécurité et du réseau pilotés par l’IA », a déclaré Vitruvian Partners. « Le leadership visionnaire de l’entreprise, son taux de croissance et de fidélisation parmi les meilleurs du secteur, et son engagement sans relâche pour l’innovation et l’expérience client sont les raisons qui nous ont poussés à investir dans Cato. Nous sommes impatients de soutenir la prochaine phase de croissance de Cato, alors qu’ils étendent leur portée sur le marché et transforment la manière dont les entreprises connectent et sécurisent leur activité numérique et leur usage de l’IA. »

« En tant qu’investisseur de longue date dans Cato Networks, nous avons été aux premières loges de son parcours exceptionnel, depuis la définition de la catégorie SASE jusqu’à son leadership dans le domaine », déclare Ravi Mhatre, partenaire et cofondateur de Lightspeed Venture Partners. « Cato redéfinit la sécurité des entreprises avec une plateforme SASE unifiée, alimentée par l’IA, sécurisée, évolutive et conçue pour un monde cloud-first. Ils ne se contentent pas d’éliminer la complexité IT. Ils libèrent une véritable agilité pour l’entreprise numérique. Nous sommes fiers de continuer à soutenir Cato alors qu’ils établissent les standards en matière de SASE. »

Les infrastructures traditionnelles sont de plus en plus perçues comme un handicap car elles sont coûteuses à maintenir, lentes à adapter, et fragmentées. Les responsables IT et sécurité font face à une complexité croissante, à un personnel moins nombreux, et à une pression constante pour sécuriser l’ensemble des environnements et assurer la continuité d’activité. Cato a été conçu pour répondre à cette exigence.

L’entreprise combine la sécurité et le réseau dans une seule plateforme cloud-native. Contrairement à un patchwork hérité de pare-feux, routeurs, proxys cloud et solutions ponctuelles, la plateforme Cato SASE Cloud a été conçue dès l’origine pour se mettre à jour et s’adapter automatiquement aux besoins des entreprises.

Avec ces nouveaux fonds, Cato continuera de bousculer les idées reçues du secteur à propos du SASE et de la sécurité alimentée par l’IA, pour pousser encore plus loin les usages et capturer un marché adressable total (TAM) encore plus large. Pour cela, Cato Networks va :

• Renforcer la sécurité par l’IA : étendre les capacités permettant aux entreprises d’adopter l’IA dans l’ensemble de leurs activités de manière sécurisée et contrôlée.

• Accélérer l’innovation de la plateforme : augmenter les investissements en recherche et développement pour enrichir les capacités dans les domaines DEM, sécurité LAN, sécurité IoT/OT, SD-WAN, SSE, XDR et ZTNA. Tous convergés nativement dans une seule plateforme cloud-native.

• Élargir sa présence mondiale : développer l’écosystème de partenaires de Cato et les équipes en contact avec les clients pour répondre à une demande mondiale en forte hausse.

L’approche de Cato Networks vis-à-vis de l’IA va au-delà de l’automatisation. Cato permet aux professionnels IT et sécurité tels que les CIO, RSSI, architectes réseau et analystes sécurité, d’agir plus rapidement, de prendre de meilleures décisions, et de se concentrer sur les initiatives qui font véritablement avancer leur activité.

Gartner prévoit que le marché du SASE connaîtra un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 26 %, atteignant 28,5 milliards de dollars d’ici 2028. En comparaison, Cato a récemment annoncé une croissance de 46 % sur un an (YoY) de son chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) pour 2024, dépassant largement le marché du SASE.