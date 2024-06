Cato Networks, le leader du SASE annonce le lancement de l’offre Cato MSASE Partner Platform

juin 2024 par Marc Jacob

Cato Networks annonce le lancement de l’offre Cato MSASE Partner Platform, représentant un nouveau moyen pour les partenaires de fournir rapidement des services SASE managés et d’en tirer profit. Avec Cato MSASE, les partenaires bénéficient d’un framework complet d’outils et de services d’exploitation, pour piloter, contrôler, monitorer, analyser l’ensemble des clients à travers une vue consolidée, leur permettant ainsi de fournir efficacement des services managés SASE.

Cato Networks permet au channel de fonctionner comme des fournisseurs

Le service Cato SASE Cloud se différencie du marché par le fait que ce soit la seule plateforme SASE mondiale entièrement convergée, cloud-native et disposant d’un backbone privé mondial. Avec l’offre MSASE, les partenaires peuvent désormais rapidement développer leur activité d’intégrateur tout en proposant des services managés avec une assistance de qualité supérieure.

Grâce au nouveau tableau de bord centralisé multi-tenant de Cato Networks, les partenaires peuvent gérer le cycle de vie complet des clients qu’ils managent, de la planification à la production en passant par le déploiement. En un coup d’œil, les partenaires peuvent voir les détails de l’état de santé des services clients qu’ils managent - tels que l’utilisation et l’expiration des licences, l’exposition aux risques de sécurité, l’expérience utilisateur mais aussi les problèmes de réseau afin de pouvoir prendre des mesures immédiates.

Avec la plateforme partenaire MSASE de Cato, les partenaires channel peuvent utiliser leurs propres outils ou gérer le cycle de vie complet du client via l’interface multi-tenant de Cato Networks.

Cato MSASE permet aux partenaires de servir leurs clients plus efficacement. Ils ont un accès complet aux outils de support Cato Networks pour une réactivité de premier plan. Les playbooks aident les partenaires à résoudre les problèmes des clients en simplifiant le dépannage et en améliorant la réponse aux incidents. L’accès à la base de connaissances de Cato Networks offre aux partenaires une connaissance approfondie des services de la plateforme Cato SASE Cloud.

Sur le plan commercial, le framework MSASE profite aux partenaires en leur donnant accès à des outils internes et à des connaissances fondés sur près de 10 ans d’expérience en matière d’exploitation et de maintien en condition opérationnelle. Un moteur go-to-market optimisé aide les partenaires à développer rapidement de nouveaux services managés SASE ou à incorporer notre offre dans leurs services managés existants. Les partenaires accèdent plus rapidement au marché grâce à des outils d’avant-vente et d’aide à la vente, à des supports co-brandé et à des campagnes de marketing clé en main.

Les partenaires ont également accès à une méthodologie de vente éprouvée qui affiche un taux de réussite de 70 % grâce à un processus de validation de concept testé sur le marché. Les partenaires peuvent gagner de nouveaux clients et monétiser rapidement leur offre grâce à un outil de devis dédié, des comptes d’essai gratuits, des playbooks de déploiement rapide et des outils de staging.

Enfin, les partenaires peuvent augmenter leur rentabilité en exploitant les outils d’IA pour rendre les opérations NOC et SOC plus efficaces. Grâce à une visibilité plus approfondie sur les usages, ils peuvent également identifier de nouvelles opportunités de vente auprès de leurs clients.

Services managés : les promesses et les problèmes liés à la prestation de services

Selon le cabinet Gartner, l’adoption des services SASE managés augmentera considérablement dans les entreprises au cours des deux prochaines années : "D’ici 2026, au moins 45 % des entreprises utiliseront des services SASE managés, soit trois fois plus qu’au début de 2023."1

Cependant, les partenaires rencontrent des difficultés lorsqu’ils tentent de tirer profit des services SASE managés. La plupart des offres étiquetées "SASE" consistent en de multiples produits assemblés et commercialisés comme une solution unique. Cela oblige les partenaires à stocker, intégrer et former à diverses technologies, ce qui représente un coût important lorsqu’il ne s’agit pas d’une plateforme unique. Lorsque des problèmes surviennent, les partenaires manquent souvent de visibilité et de connaissances pour les résoudre eux-mêmes. L’effort et la complexité laissent peu de place aux partenaires pour se concentrer sur la qualité du service délivré à leurs clients.

Depuis 2016, Cato Networks transforme le marché de l’IT en faisant converger le réseau et la sécurité dans la plateforme unifiée le “Cato SASE Cloud”. Les équipes informatiques sont désormais habilitées à soutenir les objectifs business sans délai et sans compromis sur la sécurité, la performance ou l’agilité. Avec la plateforme partenaire MSASE, la société Cato Networks apporte le même niveau d’innovation à l’écosystème des partenaires, en leur donnant les moyens de répondre aux besoins les plus exigeants de leurs clients finaux avec plus de facilité, d’agilité et de fiabilité.