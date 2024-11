Cato Networks et Metsys NIS s’associent pour fournir un service SASE managé en France

novembre 2024 par Marc Jacob

Cato Networks annonce un partenariat avec l’ESN Metsys et sa filiale Metsys NIS (Network Infrastructure Services), acteur majeur de l’intégration, du déploiement et de la gestion d’infrastructures. Ce partenariat permet à Metsys NIS de proposer une solution SASE unifiée et convergente, combinant sécurité et réseau optimisé par la plateforme Cato SASE Cloud associé au framework de management MSASE.

Grâce à l’adoption de la solution Cato Networks, Metsys NIS permet à ses clients de simplifier la gestion de leurs infrastructures IT tout en renforçant leur posture de sécurité. La solution Cato Networks combine sécurité et réseau dans une plateforme unifiée cloud-native disposant d’une console de management unique. Cette approche permet aux entreprises d’améliorer leur sécurité et leur efficacité opérationnelle tout en profitant de l’agilité offerte par la plateforme.

Un service managé simplifié et optimisé par la combinaison de la plateforme Cato SASE Cloud et le Framework MSASE.

Sur la base de la plateforme partenaire MSASE, les équipes de Metsys NIS ont développé une gamme complète de services managés pour garantir une mise en œuvre efficace et une gestion continue des infrastructures informatiques. Ces services incluent des visites préventives régulières pour assurer le bon fonctionnement et anticiper les besoins de maintenance, ainsi qu’une supervision en temps réel pour détecter et corriger rapidement les anomalies. Le service SOC (Security Operations Center) veille 24/7 sur la sécurité des infrastructures avec des scans de vulnérabilités et une réponse rapide en cas d’incident. Metsys NIS propose également des services de gouvernance, avec un Responsable Opérationnel Client (ROC) pour coordonner les opérations et un Responsable Technique de Compte (RTC) pour gérer les aspects techniques.

En outre, la plateforme partenaire Cato MSASE permet de personnaliser les services gérés et managés en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise, simplifiant le dépannage, la génération de rapports et l’analyse des données. Grâce à Cato MSASE, les équipes SOC/NOC de Metsys NIS définissent des KPI sur la disponibilité, la performance du réseau et d’autres indicateurs clés, assurant ainsi un suivi rigoureux. De plus, Cato MSASE facilite la gestion des licences, avec une surveillance proactive des renouvellements, permettant d’anticiper les besoins et de garantir une continuité de service sans interruption. Cette approche permet à Metsys d’assurer une gestion proactive et optimisée des infrastructures informatiques, tout en réduisant les coûts et en maximisant l’efficacité pour ses clients.

Grâce à son partenariat avec Cato Networks, Metsys accompagne déjà un nombre croissant de clients dans leur transformation vers le modèle SASE. En outre, l’intégration entre Metsys et Cato a contribué à une réduction significative des coûts opérationnels, une meilleure réactivité face aux menaces avec une détection accélérée des incidents, une réduction du temps de remédiation et une diminution des faux positifs. Cela souligne la valeur ajoutée de cette collaboration, tant en termes de sécurité que d’efficacité opérationnelle.